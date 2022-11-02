不動產獲利上億！建設公司大老闆寧蹲牢房 拒繳2千萬欠稅

桃園一名宋姓建商名下公司推案眾多，獲利上億元，但拒繳2千多萬元的所得稅和罰款，經法務部執行署桃園分署強制執行，昨天被桃園地院裁定管收，至今仍未繳清或辦理分期繳納。

執行署桃園分署指出，宋男（61歲）公司推出的建案以學校、公園週邊為主，做的還不錯，不少投資人都是主動上門談合作。他在2012、2013年間買賣廠房、大樓住宅獲利逾1.3億元，但始終未申報綜合所得稅，稅務單位核算，欠稅加上罰款高達2047萬元。

宋男在2015年9月接到補報所得通知，一再申請延期提出資料，並將名下建設公司股份轉到兒子名下，但在2016年間仍有贈與女兒金錢開飲料店、上郵局提領現金200餘萬元、借用友人名義購買不動產後出租火鍋店等事實。此外，他今年6月將登記友人名下不動產以3320萬元轉賣他人，所得價金流向不明，昨天通知到案說明時，他還表示「忘記了」、「再講下去會害到很多人」等語避而不談，因此向法院聲請管收。