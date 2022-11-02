快訊

高虹安男友任公費助理惹風波 李姓助理今晚發3點聲明

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不動產獲利上億！建設公司大老闆寧蹲牢房 拒繳2千萬欠稅

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名宋姓建商名下公司推案眾多，獲利上億元，但拒繳2千多萬元的所得稅和罰款，經法務部執行署桃園分署強制執行，昨天被桃園地院裁定管收，至今仍未繳清或辦理分期繳納。

執行署桃園分署指出，宋男（61歲）公司推出的建案以學校、公園週邊為主，做的還不錯，不少投資人都是主動上門談合作。他在2012、2013年間買賣廠房、大樓住宅獲利逾1.3億元，但始終未申報綜合所得稅，稅務單位核算，欠稅加上罰款高達2047萬元。

宋男在2015年9月接到補報所得通知，一再申請延期提出資料，並將名下建設公司股份轉到兒子名下，但在2016年間仍有贈與女兒金錢開飲料店、上郵局提領現金200餘萬元、借用友人名義購買不動產後出租火鍋店等事實。此外，他今年6月將登記友人名下不動產以3320萬元轉賣他人，所得價金流向不明，昨天通知到案說明時，他還表示「忘記了」、「再講下去會害到很多人」等語避而不談，因此向法院聲請管收。

據悉，宋男目前被管收在監所內，尚未繳清或辦理分期。

宋姓男子（灰衣）開建設公司賺進上億財產，但因爲拒繳2千萬餘元欠稅，至今管收在監所。記者陳俊智/翻攝
宋姓男子（灰衣）開建設公司賺進上億財產，但因爲拒繳2千萬餘元欠稅，至今管收在監所。記者陳俊智/翻攝

桃園 欠稅大戶

延伸閱讀

嘉義3C公司業者欠稅遭管收 先繳208萬免牢獄之災

投資產學、藝術不手軟！信義房屋砸8.5億推廣企業倫理、台新金20年贊助藝術

買越多運越好 7旬婦掉靈骨塔詐騙險匯300萬

600不動產業者挺盧秀燕今成立後援會 林金雄任總會長

相關新聞

不動產獲利上億！建設公司大老闆寧蹲牢房 拒繳2千萬欠稅

桃園一名宋姓建商名下公司推案眾多，獲利上億元，但拒繳2千多萬元的所得稅和罰款，經法務部執行署桃園分署強制執行，昨天被桃園...

「德東飆車王」穿破舊上衣調解 死者家屬氣哭：只在法官面前道歉

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日涉嫌在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生，遭依交通過失致死...

花蓮再傳賄選 玉里鎮長候選人用豬隻賄選遭法辦

距離大選只剩下24天，花蓮再傳賄選案，花蓮地檢署接獲情資，玉里鎮長龔姓候選人、第四選區陳姓縣議員候選人，分別以豬隻、豬頭...

調查局唯一反洗錢分析師出線 獲外派艾格蒙聯盟

調查局今天公布駐外法務秘書名單，調查局唯一擁有反洗錢分析師執照的魏至潔（目前借調行政院洗防辦），因擁有洗錢證照與優秀語文...

富少三度酒駕…開保時捷撞死空少辯「時速40」 75萬交保

北市大安區敦化南路昨天晚間9時許，發生一起理容院向姓小開酒駕開保時捷休旅車，撞死一名美國聯合航空男性空服員的事故，死者疑...

海巡署前視察涉勾結詐團 誆騙同袍帳戶當人頭帳被訴

行政院海巡署一名洪姓前視察，與在詐騙集團工作的翁姓友人合夥，向單位同袍詐騙銀行帳戶當作詐團人頭戶使用，他否認犯罪，稱不知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。