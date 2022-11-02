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海巡署前視察涉勾結詐團 誆騙同袍帳戶當人頭帳被訴
行政院海巡署一名洪姓前視察，與在詐騙集團工作的翁姓友人合夥，向單位同袍詐騙銀行帳戶當作詐團人頭戶使用，他否認犯罪，稱不知翁從事詐騙，新北地檢署不採信，仍依詐欺取財起訴洪與翁。
檢方調查，洪姓視察前年7月起，依翁姓友人指示，以「出租帳戶投資虛擬貨幣，可穩定獲利每月至少1萬元等」話術騙取圖單位同袍提供金融帳戶，一名仇姓同事被吸引，提供帳戶金融卡、存摺、密碼等給洪姓視察。
翁姓友人所屬詐團，在前年9月底以「假檢警辦案」等手法向民眾騙得2百萬後，詐團成員將不法獲利轉匯到洪姓視察與仇姓同事的戶頭中，再由洪依翁指示，替詐團將不法獲利轉匯洗錢，洪姓視察還指示父母協助詐團領錢，並將領到的不法獲利再轉交給翁男。
檢方調查後，意外發現洪姓前視察以話術向仇姓同事騙取金融帳戶，雖他到案時稱不知翁姓友人從事詐騙，只說自己太忙，有時會請翁幫忙提款、轉匯也是受到翁男指示，但檢方不採信其說詞，依詐欺取財起訴洪與翁兩人。
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