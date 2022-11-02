中尉排長翹班帶下屬翻牆喝酒 擅離職務被法辦獲緩起訴

憲兵訓練中心勤務連宋姓中尉排長今年4月本應輪值值星官，卻在凌晨帶著3個下屬翻牆跑去喝酒，廢弛職務被查哨人員發現，新北地檢署考量宋姓中尉排長犯罪情節輕微，予以緩起訴1年處分，但須支付國庫3萬5千元，並接受法治教育課程6小時。

檢方調查，宋姓中尉排長今年4月22日至29日輪值值星官，理應在單位所設主控值更室擔任衛哨勤務，不得擅離勤務所在地，他卻在4月28日凌晨1時許，與連上未擔任警戒勤務的林姓副排長、張姓上士班長、孫姓中士副班長等三名下屬，從陣營具庫房後方翻牆溜出營區，跑去飲酒，直至凌晨近4時許才返回。

查哨人員發現應該擔任衛哨的宋姓中尉排長不在，調閱監視畫面發現他竟廢弛職務、溜出營區，由新北憲兵隊依違反職役職責函送新北檢。

檢方考量宋姓中尉排長初次犯罪，犯後又坦承犯行，可認態度良好，且犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴1年處分，並須支付國庫3萬5千元，接受法治教育課程6小時。 在憲兵訓練中心勤務連服務的宋姓中尉排長，因擔任輪值值星官期間帶著下屬翹班翻牆溜出營區飲酒，被查哨人員發現函送法辦，檢方考慮他犯罪情節輕微、是初犯，予以緩起訴處分。圖為憲兵訓練中心。圖／取自新北市政府

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