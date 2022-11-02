快訊

高虹安男友任公費助理惹風波 李姓助理今晚發3點聲明

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

屏東女里長發禮盒要選民支持胞兄涉賄選 檢方5萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署日前接獲屏東市某里長李女涉嫌以禮品賄選情資，檢警展開偵辦，李女因健康因素不競選連任，改由胞兄接棒，李女在今年9月假借重陽敬老名義，發禮盒給里民時爭取支持胞兄當里長，涉嫌買票，檢方昨傳訊李女與選民20多人到案釐清案情，檢方訊問後，認定李女犯罪嫌疑重大，5萬元交保候傳。

檢方指出，李女是屏東市現任里長，因健康因素不競選連任，改由胞兄接棒參選該里里長，李女為爭取里民支持胞兄當選里長，今年9月間假借重陽敬老節，親自發送沐浴禮盒給里民，並在贈禮時要求支持胞兄，涉嫌買票。

檢方昨搜索訊問後，在選民住處查扣禮盒，也有選民指證， 足認現任里長李女為參選里長的胞兄賄選嫌疑重大，考量李女懷有身孕及健康因素不適宜羈押，諭令5萬元交保候傳。

屏東地檢署提醒，買票賄選嚴重破壞選舉公平競爭，公職人員選舉罷免法規定對有投票權之人，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，均涉犯賄選罪；買票的人不限於候選人，替候選人買票也一樣構成犯罪。

屏東地檢署查賄選，屏東市現任里長為交棒給胞兄，發禮盒給里民涉賄選。檢方提醒，買票的人不限於候選人，替候選人買票一樣構成犯罪。圖為屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影
屏東地檢署查賄選，屏東市現任里長為交棒給胞兄，發禮盒給里民涉賄選。檢方提醒，買票的人不限於候選人，替候選人買票一樣構成犯罪。圖為屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影

屏東 賄選

延伸閱讀

全台賄選四起 台高檢檢察長張斗輝坐鎮中南部

屏東里長求弟勝選發禮盒涉賄 5萬元交保

南投賄選最高一票5千元 候選人祭10萬元檢舉獎金

「善良金剛」戰車相挺 謝國樑控對手賄選、黑道樣樣來

相關新聞

不動產獲利上億！建設公司大老闆寧蹲牢房 拒繳2千萬欠稅

桃園一名宋姓建商名下公司推案眾多，獲利上億元，但拒繳2千多萬元的所得稅和罰款，經法務部執行署桃園分署強制執行，昨天被桃園...

「德東飆車王」穿破舊上衣調解 死者家屬氣哭：只在法官面前道歉

被網友稱為「德東飆車王」簡姓男子，今年3月18日涉嫌在台北市士林區超速撞死陳姓婦人，還撞傷2名女高中生，遭依交通過失致死...

花蓮再傳賄選 玉里鎮長候選人用豬隻賄選遭法辦

距離大選只剩下24天，花蓮再傳賄選案，花蓮地檢署接獲情資，玉里鎮長龔姓候選人、第四選區陳姓縣議員候選人，分別以豬隻、豬頭...

調查局唯一反洗錢分析師出線 獲外派艾格蒙聯盟

調查局今天公布駐外法務秘書名單，調查局唯一擁有反洗錢分析師執照的魏至潔（目前借調行政院洗防辦），因擁有洗錢證照與優秀語文...

富少三度酒駕…開保時捷撞死空少辯「時速40」 75萬交保

北市大安區敦化南路昨天晚間9時許，發生一起理容院向姓小開酒駕開保時捷休旅車，撞死一名美國聯合航空男性空服員的事故，死者疑...

海巡署前視察涉勾結詐團 誆騙同袍帳戶當人頭帳被訴

行政院海巡署一名洪姓前視察，與在詐騙集團工作的翁姓友人合夥，向單位同袍詐騙銀行帳戶當作詐團人頭戶使用，他否認犯罪，稱不知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。