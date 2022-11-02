屏東女里長發禮盒要選民支持胞兄涉賄選 檢方5萬交保
屏東地檢署日前接獲屏東市某里長李女涉嫌以禮品賄選情資，檢警展開偵辦，李女因健康因素不競選連任，改由胞兄接棒，李女在今年9月假借重陽敬老名義，發禮盒給里民時爭取支持胞兄當里長，涉嫌買票，檢方昨傳訊李女與選民20多人到案釐清案情，檢方訊問後，認定李女犯罪嫌疑重大，5萬元交保候傳。
檢方指出，李女是屏東市現任里長，因健康因素不競選連任，改由胞兄接棒參選該里里長，李女為爭取里民支持胞兄當選里長，今年9月間假借重陽敬老節，親自發送沐浴禮盒給里民，並在贈禮時要求支持胞兄，涉嫌買票。
檢方昨搜索訊問後，在選民住處查扣禮盒，也有選民指證， 足認現任里長李女為參選里長的胞兄賄選嫌疑重大，考量李女懷有身孕及健康因素不適宜羈押，諭令5萬元交保候傳。
屏東地檢署提醒，買票賄選嚴重破壞選舉公平競爭，公職人員選舉罷免法規定對有投票權之人，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，均涉犯賄選罪；買票的人不限於候選人，替候選人買票也一樣構成犯罪。
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