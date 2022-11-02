他穿景美女中校服、戴假髮混入校園 大叔身型不像高中女生被抓包

已經43歲的許姓男子穿著台北市立景美女中「黃黑配」校服、頭戴長假髮想混入景美女中校園，但身型與高中女生差很多被抓包，台北地院審理，依無故侵入建築物罪判許拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，向公庫支付2萬元。可上訴。

景美女中的制服是「黑黃配」，圖與案情無關。本報資料照片

2022年7月23日中午，許姓男子身著景美女中夏季制服黃上衣、黑短裙、黑皮鞋、頭戴長假髮，從景美女中大門旁的小門進入校園，顧姓教務主任經學生通報報警，警方將許移送法辦，檢方對許聲請簡易判決處刑。

判決指出，許無故侵入景美女中建築物內且男扮女裝，可能因此造成校園師生心生驚恐，應予責難，考量許犯後坦承犯行、自述大學畢業，依法量刑。

判決說，許沒有犯罪前科，這次因行事失慮，所犯罪質惡性不是罪無可赦，他犯後始終坦承犯行，寫狀子表示有悔過之意、願向全校師生道歉，應無再犯之虞，宣告可緩刑2年，但命許向公庫支付2萬元。