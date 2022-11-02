屏東里長求弟勝選發禮盒涉賄 5萬元交保

屏東市現任李姓里長不競選連任，改由其弟接棒參選，李女在9月間以重陽敬老節名義發送禮盒尋求支持弟弟，屏檢獲報偵辦，認為李女涉嫌為參選人買票，以5萬元交保候傳。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，接獲屏東市某現任里長涉嫌以禮品賄選情資，由檢察官組成專案團隊，經多日蒐證並向台灣屏東地方法院聲請搜索票核准後，昨天前往搜索，並帶回涉嫌替里長參選人賄選的李姓女子及20多名選民釐清案情。

屏檢指出，涉嫌替里長參選人賄選的李姓女子是屏東市某里現任里長，因健康因素不競選連任，改由其弟接棒參選，李女為爭取里民支持弟弟，9月間假借重陽敬老節名義，親自發送禮盒給里民，贈禮時要求支持其弟，而涉嫌為參選人買票。

案經檢警偵辦，除在選民住處扣得禮盒外，也有選民指證。屏檢認為李女賄選嫌疑重大，但因李女目前懷有身孕及健康因素不適宜羈押，諭令以新台幣5萬元交保候傳。

屏檢強調，買票賄選嚴重破壞選舉公平競爭，依公職人員選舉罷免法第99條規定，對於有投票權之人，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，均涉犯賄選罪。而買票的人不限於參選人，替參選人買票也一樣構成犯罪。