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鍾東錦遭疑拿土地超貸 陳吉仲：會依法處理

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今天遭爆料多次透過土地向農會申請高額借款，外界質疑有超貸疑慮，農委會主委陳吉仲表示，已要求農會提供相關資訊，若違法會依法處理。

時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎、立法委員邱顯智今天上午在立法院舉辦記者會，指苗栗縣長候選人鍾東錦持有的農地透過設定抵押，向南庄鄉農會擔保高額借款，其中大量的農地還涉及違法堆置砂石，要求曾擔任南庄鄉農會理事長、常務監事的鍾東錦出面說清楚講明白，也呼籲農委會農金局、南庄鄉農會應瞭解相關貸款是否有人謀不臧，有無違背農會漁會信用部各項風險控制比率管理辦法。

陳吉仲今天出席麥當勞活動，推廣全台唯一「雨林聯盟認證」咖啡豆，會後接受媒體聯訪談到鍾東錦遭控訴一案。陳吉仲表示，農金局第一時間得知消息後，已經要求苗栗南庄農會提供相關資訊，一有確認相關情形就會跟外界報告，只要有任何違法，就會依法處理。

農委會主委陳吉仲（中）今天出席麥當勞活動，推廣全台唯一「雨林聯盟認證」咖啡豆。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天出席麥當勞活動，推廣全台唯一「雨林聯盟認證」咖啡豆。記者吳姿賢／攝影

農會 南庄

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