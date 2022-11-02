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與結縭50載髮妻離婚 挨告應分配夫妻剩餘財產 他得付1.7億元
一名工程行老闆和妻子分居超過10年，向法院訴請離婚獲准，妻子反控他獨占婚後財產，提告要求分配夫妻剩餘財產，台北地方法院判老闆應給付妻子1.7億餘元，可上訴。
妻子主張，雙方結婚時未約定夫妻財產制，丈夫10多年前搬走，兩人分居至今；婚姻期間，丈夫工作忙碌，都由她一人承擔家中大小事，照顧子女。
她認為，丈夫能完成多項公共工程建設，並擔任工程行老闆、水管公會理事長等職務，順利發展事業到興盛，都是她犧牲奉獻自我，打理家庭和子女，才讓丈夫無後顧之憂。
她指控丈夫見她住院開刀，沒有體貼照顧，反而獨占夫妻婚姻期間累積的財產，恣意贈與、出售，導致她處於經濟弱勢地位，訴請夫妻剩餘財產，要求丈夫給付2.9億餘元。
丈夫反駁，他早年工作繁忙無暇顧及家務，聘請多名幫傭協助家務，指控妻子不常照顧小孩，在外和異性曖昧，並與友人聚會、打麻將、飲酒，每日賭資高達數萬元至數十萬元。
另他考量與妻子分居多年、子女也沒有奉養的意願，任由年邁體衰的他獨居維生，還好黃姓女友人細心照料他10多年，才讓他得以存活至今，為答謝平日照顧及救命之恩，才贈送房地。
台北地院指出，審酌雙方結婚逾50年，婚姻期間男方創業忙於工作，負責家中開銷，陸續置產，而妻子在家撫育子女、打點家中事務，認定妻子對丈夫婚後增加財產也有所貢獻，但審酌雙方分居後生活無交集，各自處理工作、生活及財務，認為妻子僅能請求分配剩餘財產差額的3分之1，經計算後判丈夫給付妻子1.7億餘元。
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