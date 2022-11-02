嘉義3C公司業者欠稅遭管收 先繳208萬免牢獄之災

嘉義3C產品公司實際負責人盧姓女子漏報營業稅等款項達560萬多元，不僅遲未繳納，還故意隱匿財產不履行，遭行政執行署嘉義分署聲請管收獲准，其家人先繳208萬元免牢獄之災。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，嘉義一家3C產品公司於103年至105年間，向多家公司大量買進蘋果筆電及手機等，進貨金額達6000萬多元，轉售獲利卻漏報營業稅，補徵營業稅及加上裁處罰鍰合計達新台幣560萬多元，因公司遲未繳納，被國稅局嘉義縣分局移送嘉義分署執行。

經承辦行政執行官調查，發現公司登記的負責人為盧女的丈夫，其帳戶卻無存款，但其如何收付商品買賣價金，實屬可疑。經進一步查知公司實際經營的負責人為盧女。

盧女昨天到嘉義分署說明，公司進貨均由其經手，銷貨業務也由其處理，所收取價金存入個人帳戶後，再轉帳繳納進貨款項，沒有隱匿處分公司財產等語。

經承辦行政執行官交叉比對信用卡刷卡及存款帳戶等資料，發現這家3C公司向多家公司進貨，金額高達上千萬元，而盧女辯稱公司沒有錢繳稅說法，不足採信。

嘉義分署認為盧女行為已構成「隱匿處分義務人公司存款財產」、「顯有履行義務之可能，而故不履行」法定管收要件，昨天向嘉義地方法院聲請管收，經法官裁定管收。

嘉義分署指出，盧女家人聽到法官准予管收後，立即先繳納208萬元，餘款聲請分24期繳納獲准，才免去牢獄之災。