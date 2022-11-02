快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油涉貪案外案！前執行長觸旋轉門條款 離職單要加註

聯合報／ 記者徐如宜陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，檢調擴大清查發現在徐之前的執行長陳耀泉退休後，無縫接軌轉任相關公司有給顧問，涉嫌違反公務員服務法。中油發言人張瑞宗表示，配合調查並加強宣導，未來會在主管離職單加註提醒規範。

檢調在擴大清查中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案時，另發現在徐之前的執行長陳耀泉的違法事證。陳耀在2018年4月19日起至2019年7月底擔任中油公司煉製事業部執行長，負責核定及督導該部及所屬大林煉油廠等辦理採購案，在任期間柏榮公司曾得標「大林廠五媒加熱爐施作高輻射塗料工作」採購案。

陳耀泉在2019年8月退休後，獲聘柏榮公司顧問，按月收取5萬元顧問費。他任顧問期間，公司陸續順利得標煉製事業部數項採購案。檢調搜索並通知陳到案說明，訊後以10萬交保候傳。

檢方認為陳自2019年8月1日退休，卻在一個月後，擔任其他廠商的有給職顧問，涉犯公務員服務法第16條、第24條之公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業顧問罪嫌，於近日偵結起訴。

中油發言人張瑞宗表示，以公司的立場，在過程都配合調查，未來會在主管離職單中，加註相關約定、規範來提醒，以免誤觸公務員服務法。至於是否有違反公司行政規定，會在收到起訴書後再行調查。

中油煉製事業部前執行長陳耀泉涉嫌違反公務員服務法，遭檢調傳喚，並於近日偵結起訴。記者陳弘逸／攝影
中油煉製事業部前執行長陳耀泉涉嫌違反公務員服務法，遭檢調傳喚，並於近日偵結起訴。記者陳弘逸／攝影

中油 公務員 離職

延伸閱讀

中油前高層徐漢涉貪仍在押 檢調查出前執行長也涉違法

遭指以公所資源豢養涉黑、涉貪主席 江聰淵：依法行政

中油爆炸案調查報告大限將至 陳其邁：明天就是截止日

影／中油爆炸案居民餘怒未消 今起搭帳棚長期抗爭

相關新聞

鈕承澤遭爆獄中享特權 花監：依法行政、無包庇

導演鈕承澤涉性侵被判4年，去年11月30日被關進花蓮監獄，近日有受刑人爆料，稱鈕不但不用到工廠工作，每天待在舍房摺紙蓮花...

他穿景美女中校服、戴假髮混入校園 大叔身型不像高中女生被抓包

已經43歲的許姓男子穿著台北市立景美女中「黃黑配」校服、頭戴長假髮想混入景美女中校園，但身型與高中女生差很多被抓包，台北...

鍾東錦遭疑拿土地超貸 陳吉仲：會依法處理

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今天遭爆料多次透過土地向農會申請高額借款，外界質疑有超貸疑慮，農委會主委陳吉仲表示，已要求農會...

與結縭50載髮妻離婚 挨告應分配夫妻剩餘財產 他得付1.7億元

一名工程行老闆和妻子分居超過10年，向法院訴請離婚獲准，妻子反控他獨占婚後財產，提告要求分配夫妻剩餘財產，台北地方法院判...

中油涉貪案外案！前執行長觸旋轉門條款 離職單要加註

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，檢調擴大清查發現在徐之前的執行長陳耀泉退休後，無縫接軌轉任相關公司有給顧問，涉嫌...

跟鮑魚名人鍾文智炒作一定賺？ 檢方詫異人頭證詞

連一鮑魚前董座鍾文智被控與前寶來證券副總裁白文仁炒作揚子江、明輝、特藝石油TDR，套利約4.9億元，檢方依違反證券交易法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。