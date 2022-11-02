中油涉貪案外案！前執行長觸旋轉門條款 離職單要加註

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，檢調擴大清查發現在徐之前的執行長陳耀泉退休後，無縫接軌轉任相關公司有給顧問，涉嫌違反公務員服務法。中油發言人張瑞宗表示，配合調查並加強宣導，未來會在主管離職單加註提醒規範。

檢調在擴大清查中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案時，另發現在徐之前的執行長陳耀泉的違法事證。陳耀在2018年4月19日起至2019年7月底擔任中油公司煉製事業部執行長，負責核定及督導該部及所屬大林煉油廠等辦理採購案，在任期間柏榮公司曾得標「大林廠五媒加熱爐施作高輻射塗料工作」採購案。

陳耀泉在2019年8月退休後，獲聘柏榮公司顧問，按月收取5萬元顧問費。他任顧問期間，公司陸續順利得標煉製事業部數項採購案。檢調搜索並通知陳到案說明，訊後以10萬交保候傳。

檢方認為陳自2019年8月1日退休，卻在一個月後，擔任其他廠商的有給職顧問，涉犯公務員服務法第16條、第24條之公務員於其離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利事業顧問罪嫌，於近日偵結起訴。