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跟鮑魚名人鍾文智炒作一定賺？ 檢方詫異人頭證詞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

連一鮑魚前董座鍾文智被控與前寶來證券副總裁白文仁炒作揚子江、明輝、特藝石油TDR，套利約4.9億元，檢方依違反證券交易法起訴白、鍾和配合炒股的前寶來證券協理何國威、經理王永順、組長陳志偉；鍾一審被依高買低賣證券等罪判18年徒刑。台灣高等法院今傳兩「人頭」作證，杜姓男子稱「跟著鍾一定賺」，從沒想過虧錢。

一審時，白文仁無罪，何國威被判4年8月徒刑，王永順、陳志偉分別遭處9年、10月徒刑。

檢方起訴指出，寶來證券2010年取得明輝TDR承銷商資格，鍾文智為取得明輝TDR的配售額度，以利該檔股票掛牌交易後能控制交易價格套利，與白文仁、王永順、何國威配合，透過人頭帳戶事先圈購該檔9千餘張股票，加上寶來證合法認購的3千張，4人共控制該檔股票達1萬2千餘張，占總發行量的4成。

4人接著在2010年10月20日掛牌上市開始，以人頭帳戶大量買進賣出，製造該檔股票交易活絡的假象，吸引不知情的投資人進場交易，沒想到價格卻從17元跌至14.9元，不賺反虧。

因證券商為爭取股票承銷商資格，私下會承諾退佣給股票發行公司內部人或相關人員。陳志偉、王永順、白文仁為籌措給特藝石油相關人員的退佣，在寶來證爭取到特藝石油TDR的承銷商資格後，由陳志偉推薦、何國威聯繫鍾文智，以同樣手法炒作該檔股票，提供3萬餘張股票給鍾的人頭，加上寶來合法認購的7千8百餘張，5人掌控的數量占總發行量近5成。鍾接著在2011年2月25日特藝石油TDR掛牌上市起，透過人頭從11.7元炒高至16.25元後再全數賣出，套利1億4千餘萬元。2018年時，台北地檢署另查出鍾以相同手法炒作揚子江船業公司TDR，追加起訴。

高院今行審理程序，鍾文智的律師團成員包括尤伯祥、林俊宏等，台灣高等檢察署公訴檢察官由滕治平蒞庭。

律師林俊宏先詰問杜姓證人和鍾文智是何關係？找了那些金主？如何分配獲利？杜姓男子表示，因營業員介紹而結識鍾，2010年有圈購揚子江TDR，並透過業務員幫忙找金主，如果有獲利，10%要給金主。杜表示，鍾文智拜託他找金主代持。

杜在偵查期間接受訊問時表示，金主包括陳姓婦人等17人，年息8%，鍾文智支付金主利息的方式是認購1萬7千張楊子江TDR公司股票的10%，也就是1千7百張揚子江TDR公司的賣出獲利來折抵利息。但對於認購資金來源和利息如何計算，杜說「當時一定有算好，已經結掉了」。

檢方向杜確認10%指的是獲利而非本金，並問「賠了呢？」杜則說「沒有約定，但一定賺」。杜說很相信鍾，「當然賺」，且打聽下來每個人都有獲利，檢察官聽了詫異。

另名謝姓女人頭則表示不清楚案情，她單純是出借帳戶給朋友，不是玩股票，為此還和借帳戶的朋友不快。

高院定12月1日、9日續行審理，屆時將傳鑑定人戴銘昇、郭土木、王志誠教授。

連一鮑魚前董座鍾文智被控炒作揚子江、明輝、特藝石油TDR，一審被依證券交易法判18年徒刑，案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
連一鮑魚前董座鍾文智被控炒作揚子江、明輝、特藝石油TDR，一審被依證券交易法判18年徒刑，案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

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