中油前高層徐漢涉貪仍在押 檢調查出前執行長也涉違法

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，今年初辦公室遭搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，遭檢方依法起訴；檢調擴大清查後，另發現在徐之前的執行長陳耀泉離職後，無縫接軌轉任到其他公司擔任顧問，涉嫌違反公務員服務法，遭檢調傳喚，並於近日偵結起訴。

經調查，陳耀泉自2018年4月19日起至2019年7月31日止擔任中油公司煉製事業部執行長；負責核定及督導該部及所屬大林煉油廠等辦理採購案；在任期間柏榮公司曾得標「大林廠五媒加熱爐施作高輻射塗料工作」採購案，進而與該公司石姓負責人有所接觸。

陳耀泉2019年8月1日退休後，柏榮公司為拉攏接任執行長職務徐漢的關係，便透過引介並邀約徐到餐廳飲宴；同時陳也獲聘該公司顧問，按月收取5 萬元顧問費。

陳耀全擔任柏榮公司顧問期間，陸續順利得標煉製事業部於「大林廠第六媒組工場加熱爐高輻射塗料工作」、「大林廠第五媒組工場加熱爐高輻射塗料工作」、「大林廠高輻射塗料零星工作」等採購案，另這段期間，陳也領取60萬元顧問費。

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，今年初辦公室遭搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，遭檢方依法起訴，檢調擴大清查時，另發現此案，便於9月13日執行搜索，並通知陳耀全到案說明，訊後以10萬交保候傳。