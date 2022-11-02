兒子不服管教趴桌睡覺 父持水管勒頸判刑9月

桃園一名吳姓男子因兒子未服從命令，趴在桌上睡覺，未好好念書，竟心生不滿，持水管緊勒兒子脖子，見對方臉色漲青仍不放手，幸對方頑強抵抗，才未鑄下大錯；桃園地院審理時，吳男數度否認，堅稱自己行為是管教，直到準備程序終結前才坦承，最後被依成年人故意對少年犯傷害罪判處9月刑期。可上訴。

檢警調查，吳男去年8月14日要求17歲的兒子坐在書桌前好好念書，結果看到兒子趴在桌上睡覺，因此心生不滿，拿水管勒對方脖子。吳男兒子被水管勒到臉色漲青，幸及時抓住水管不至於昏迷，最後奮力對外求救，才得以脫險。

吳男兒子頸部勒痕明顯，但吳男矢口否認傷害，辯稱自己是在管教兒子，有拿捏分寸，目的只是嚇唬對方，希望對方停止不好的行為。

檢方認為，吳男雖稱自己行為是管教，但他叫醒兒子後，未先探詢兒子為何趴臥，逕自以趴臥休息不當就施以暴力，說詞顯是為了脫罪。吳男兒子事發時事高中生，有一定學業壓力，而吳男所謂不好的行為只是兒子未按照其安排的生活標準作息，目的與動機均不合理，從脖子上的勒痕可證傷害犯行明顯。