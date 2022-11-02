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彰化查獲現金賄選 檢方收押里長樁腳一人
彰化縣查獲現金賄選案，彰化市某里長候選人的林姓樁腳涉嫌以一千元行賄選民，彰化地檢署傳訊樁腳、選民數人，檢察官訊問後，認為林姓樁腳涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。
彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，檢方接獲檢舉彰化市某里有里長候選人樁腳，日前涉嫌向里民以每票一千元行賄，檢方指揮彰化分局、彰化縣調查站、刑事警察局偵查第六大隊第三隊組成專案小組偵辦，10月31日傳訊林姓樁腳、選民到案說明，林姓樁腳雖不承認幫里長候選人行賄，但經選民指證，檢方認為林男涉嫌重大，將他聲押獲准。
據了解，該里里長選舉競爭激烈，共有3名候選人，林姓樁腳涉嫌幫某里長候選人買票，選民供出共收到八千元，檢方擴大偵辦中。
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