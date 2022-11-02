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高雄里長候選人互搓「圓仔湯」沒搓成照選兩人都被查辦
高雄林園區王姓、李姓里長候選人，今年7月、8月間互相向對方「搓圓仔湯」，希望退出下屆里長選舉，只是兩人圓仔湯都沒搓成，登記後繼續參選，雄檢接獲情資後，上月31日傳喚兩人到案，複訊後王以5萬元、侄子10萬元交保，李則請回候傳，全案擴大釐清中。
檢方調查，王男計畫參選里長，他得知李姓里民也計畫參選，是他角逐里長位置的最大競爭者；今年7月起，王男和姪子先向李男傳話，接著贈送高檔威士忌、2萬元紅包給李男，希望李男放棄競選，不過李並未受威士忌、紅包所誘，果斷拒絕王男要求。
圓仔湯沒搓成後，相隔1個多月，改換李男向王男傳話，希望王男退選，這次換王男拒絕，兩人也先後登記參選同里里長。高雄地檢署接獲「搓圓仔湯」情資，由主任檢察官陳彥竹、檢察官李侑姿指揮高雄市調處、高雄市刑大等單位偵辦。
上月31日檢方傳喚王男、王男侄子、李男到案，檢方複訊後，認為3人涉嫌違反行求賄賂罪，王男諭知5萬元交保，王男姪子10萬元，另李男則請回候傳，全案擴大釐清中。
另外，鹽埕區黃姓里長候選人，今年9月間涉嫌以汽水、柚子組、不銹鋼碗、免費餐飲等方式，向里民賄選，檢方接獲情資，昨天至黃男住處搜索，傳喚10人到案說明，經檢察官接連訊問後，認定黃觸犯投票賄賂罪，複訊後以3萬元交保候傳，其餘人則陸續請回。
苓雅區則有王姓里長候選人，涉嫌在今年8月免費贈送稻禾壽司米給選民，檢調接獲情資後，昨天傳喚王男等涉案7人到案說明，經訊問後，王諭知3萬元交保候傳。
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