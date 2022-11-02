婦詭異坐姿掛病床欄杆身亡 護理師沒按時查房確定要賠198萬元

李姓婦人6年前在衛生福利部澎湖醫院住院時，深夜以詭異的「C」型姿勢掛在病床欄杆上窒息身亡，家屬認為許姓護理師未依規定巡房，提告要求許女、澎湖醫院賠償，最高法院判許女、澎湖醫院應連帶賠償198萬7097元，全案確定。

李婦（61歲）因罹患巴金森氏症、痴呆症等多項疾病，在澎湖醫院安宅院區住院治療，2016年9月14日凌晨，她雙腳伸出病床護欄，上半身垂掛欄杆外，長達3個多小時，直到同病房室友發現，緊急通報並急救，李婦仍因姿位性窒息不治。

家屬提告主張，大夜值班的許姓護理師直至同病房室友通報前，皆未曾巡房，許女未依規定每小時查房，也沒有確實監看監視器畫面，而澎湖醫院安宅院區人力不足，當晚僅一名護理師照顧20多床病人，違反醫療常規，要求許女、澎湖醫院賠償喪葬費、精神慰撫金等，共618萬餘元。

許女指出，她當天值大夜班，一人須照護28床的病人，交班時李婦身體無異常，因人力不足，難以兼顧周到，只能透過監視器畫面輔助，也沒有發現李婦異樣，認為李婦身亡和她沒有因果關係。

澎湖醫院認為，院區護理人員配置沒有違反醫療機構設置標準，也被醫院評鑑認定合格，且李婦當天不斷有起身的異常行為，認為李婦身亡不可歸責於院方。

法院認為根據工作職責規定，大夜班護理師最少每小時須查房一次並留下紀錄，但許女凌晨0時值班開始，直到同病房室友朝護理站揮手呼叫為止，長達3小時44分都沒有巡房，確實違反護理常規。

另許女在病房觀察記錄表，均記載李婦「睡眠中」，但根據監視器畫面紀錄，可輕易發現李婦當時並非躺平或睡眠姿勢，而是呈現怪異坐姿，認定許女未確實依畫面確認病患狀態。

法院認為若許女有確實每1小時或2小時內親自巡房，或確實觀看監視器畫面審視，可以「及時」發現李婦呈現腰腹部遭壓迫的不正常坐姿，適時給予醫療處置，避免憾事發生，應負賠償責任。