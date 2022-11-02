癮頭難解 男為一根香菸判刑3月

桃園一名蔡姓男子犯菸癮，但身無分文，竟為此犯罪，趁超商店員結帳疏於注意，搶走價值125元的香菸一包後，大喇喇在超商附近吸食，結果不到一根菸的時間就被警方逮捕，也因此被桃園地院依搶奪罪判刑3月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

檢警調查，蔡男（31歲）亟欲抽菸，但身上沒錢，去年12月12日凌晨4時許跑到龜山某超商假意購菸，然後趁店員掃碼結帳之際，搶走店員手中香菸逃跑。

蔡男搶走香菸後，蹲坐在超商附近公車站牌吸食，結果不到一根菸的時間，員警就趕抵現場。事發後，他坦承不諱，供稱自己太想抽菸才會犯案，並交出剩下未抽完的香菸，讓員警好氣又好笑。

法院認為，蔡男所涉犯行是普通搶奪罪，審酌其犯後在超商附近候車亭抽菸，未逃離現場，顯見其未逃避法律責任，犯後態度良好，再考量其搶奪香菸價值不高，因此依法酌減其刑，最後量刑3月、得易科罰金。

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