快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癮頭難解 男為一根香菸判刑3月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名蔡姓男子犯菸癮，但身無分文，竟為此犯罪，趁超商店員結帳疏於注意，搶走價值125元的香菸一包後，大喇喇在超商附近吸食，結果不到一根菸的時間就被警方逮捕，也因此被桃園地院依搶奪罪判刑3月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

檢警調查，蔡男（31歲）亟欲抽菸，但身上沒錢，去年12月12日凌晨4時許跑到龜山某超商假意購菸，然後趁店員掃碼結帳之際，搶走店員手中香菸逃跑。

蔡男搶走香菸後，蹲坐在超商附近公車站牌吸食，結果不到一根菸的時間，員警就趕抵現場。事發後，他坦承不諱，供稱自己太想抽菸才會犯案，並交出剩下未抽完的香菸，讓員警好氣又好笑。

法院認為，蔡男所涉犯行是普通搶奪罪，審酌其犯後在超商附近候車亭抽菸，未逃離現場，顯見其未逃避法律責任，犯後態度良好，再考量其搶奪香菸價值不高，因此依法酌減其刑，最後量刑3月、得易科罰金。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸

延伸閱讀

「想要母親多關心他」 媽寶男到超商搶菸不走讓警逮

鄰居陽台抽菸判賠4萬！屋主夫妻提告成功 靠一關鍵證據

燃燒香菸等同消耗生命 北榮院長陳威明鼓勵菸友們戒菸

台東女子偷1包香菸 竊盜罪判罰3千元

相關新聞

鈕承澤遭爆獄中享特權 花監：依法行政、無包庇

導演鈕承澤涉性侵被判4年，去年11月30日被關進花蓮監獄，近日有受刑人爆料，稱鈕不但不用到工廠工作，每天待在舍房摺紙蓮花...

他穿景美女中校服、戴假髮混入校園 大叔身型不像高中女生被抓包

已經43歲的許姓男子穿著台北市立景美女中「黃黑配」校服、頭戴長假髮想混入景美女中校園，但身型與高中女生差很多被抓包，台北...

鍾東錦遭疑拿土地超貸 陳吉仲：會依法處理

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今天遭爆料多次透過土地向農會申請高額借款，外界質疑有超貸疑慮，農委會主委陳吉仲表示，已要求農會...

與結縭50載髮妻離婚 挨告應分配夫妻剩餘財產 他得付1.7億元

一名工程行老闆和妻子分居超過10年，向法院訴請離婚獲准，妻子反控他獨占婚後財產，提告要求分配夫妻剩餘財產，台北地方法院判...

中油涉貪案外案！前執行長觸旋轉門條款 離職單要加註

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，檢調擴大清查發現在徐之前的執行長陳耀泉退休後，無縫接軌轉任相關公司有給顧問，涉嫌...

跟鮑魚名人鍾文智炒作一定賺？ 檢方詫異人頭證詞

連一鮑魚前董座鍾文智被控與前寶來證券副總裁白文仁炒作揚子江、明輝、特藝石油TDR，套利約4.9億元，檢方依違反證券交易法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。