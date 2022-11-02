桃園男急趕牌局在警面前闖紅燈 渾身酒味被抓包

桃園市桃園區一名張姓男子今天凌晨在家喝酒後騎車外出。急著找朋友打牌，在闖紅燈左轉，正好被路口對面的員警看見並攔下，更被發現渾身酒味，經酒測值高達每公升0.51毫克，全案依公共危險罪嫌送辦，闖紅燈也開罰。

桃園警分局青溪派出所巡佐何政裕及警員王柏智今天1時40分許執行巡邏勤務，在鎮撫街與春日路口停等紅燈時，發現對面一名機車騎士行經路口，左右觀察後竟直接紅燈左轉。

員警見狀立即尾隨；騎士張姓男子（42歲）剛停好車，發現警察在背後嚇了一大跳，他表示是朋友約打牌，自己急著赴約才沒注意到路口號誌，也沒看到警車，絕非故意闖紅燈。

談話時員警聞到一股濃濃酒味，懷疑張男酒後騎乘機車，經當場實測，發現竟高達每公升0.51毫克；張男見狀傻眼，他自稱出門前在家喝了一瓶啤酒，沒想到會超標這麼多，警方詢後將全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，闖紅燈部分也逕行舉發，可處1800元罰鍰。

警方呼籲，近日氣溫下降，民眾冬令進補食用含酒精餐點或飲料，請切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。警方將持續針對容易肇事及危害性高的酒駕行為強力取締，以維護良好交通秩序。