快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男急趕牌局在警面前闖紅燈 渾身酒味被抓包

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名張姓男子今天凌晨在家喝酒後騎車外出。急著找朋友打牌，在闖紅燈左轉，正好被路口對面的員警看見並攔下，更被發現渾身酒味，經酒測值高達每公升0.51毫克，全案依公共危險罪嫌送辦，闖紅燈也開罰。

桃園警分局青溪派出所巡佐何政裕及警員王柏智今天1時40分許執行巡邏勤務，在鎮撫街與春日路口停等紅燈時，發現對面一名機車騎士行經路口，左右觀察後竟直接紅燈左轉。

員警見狀立即尾隨；騎士張姓男子（42歲）剛停好車，發現警察在背後嚇了一大跳，他表示是朋友約打牌，自己急著赴約才沒注意到路口號誌，也沒看到警車，絕非故意闖紅燈。

談話時員警聞到一股濃濃酒味，懷疑張男酒後騎乘機車，經當場實測，發現竟高達每公升0.51毫克；張男見狀傻眼，他自稱出門前在家喝了一瓶啤酒，沒想到會超標這麼多，警方詢後將全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，闖紅燈部分也逕行舉發，可處1800元罰鍰。

警方呼籲，近日氣溫下降，民眾冬令進補食用含酒精餐點或飲料，請切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。警方將持續針對容易肇事及危害性高的酒駕行為強力取締，以維護良好交通秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園張姓男子為了趕牌局闖紅燈，被對向員警逮個正著，酒駕也露餡。記者楊湛華／翻攝
桃園張姓男子為了趕牌局闖紅燈，被對向員警逮個正著，酒駕也露餡。記者楊湛華／翻攝
桃園張姓男子為了趕牌局闖紅燈，被對向員警逮個正著，酒駕也露餡。記者楊湛華／翻攝
桃園張姓男子為了趕牌局闖紅燈，被對向員警逮個正著，酒駕也露餡。記者楊湛華／翻攝

酒駕

延伸閱讀

影／闖紅燈釀禍！台中2賓士頭對頭 撞出價值538萬的車禍

條子鴿誹謗謝長廷義子案落幕…法官「愛惜羽毛」曾自請迴避

飆車男時速120輾壓騎士大喊拯救地球 依殺人罪起訴

朱立倫輔選桃園新選將 誓言議會席次要過半

相關新聞

鈕承澤遭爆獄中享特權 花監：依法行政、無包庇

導演鈕承澤涉性侵被判4年，去年11月30日被關進花蓮監獄，近日有受刑人爆料，稱鈕不但不用到工廠工作，每天待在舍房摺紙蓮花...

他穿景美女中校服、戴假髮混入校園 大叔身型不像高中女生被抓包

已經43歲的許姓男子穿著台北市立景美女中「黃黑配」校服、頭戴長假髮想混入景美女中校園，但身型與高中女生差很多被抓包，台北...

鍾東錦遭疑拿土地超貸 陳吉仲：會依法處理

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今天遭爆料多次透過土地向農會申請高額借款，外界質疑有超貸疑慮，農委會主委陳吉仲表示，已要求農會...

與結縭50載髮妻離婚 挨告應分配夫妻剩餘財產 他得付1.7億元

一名工程行老闆和妻子分居超過10年，向法院訴請離婚獲准，妻子反控他獨占婚後財產，提告要求分配夫妻剩餘財產，台北地方法院判...

中油涉貪案外案！前執行長觸旋轉門條款 離職單要加註

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，檢調擴大清查發現在徐之前的執行長陳耀泉退休後，無縫接軌轉任相關公司有給顧問，涉嫌...

跟鮑魚名人鍾文智炒作一定賺？ 檢方詫異人頭證詞

連一鮑魚前董座鍾文智被控與前寶來證券副總裁白文仁炒作揚子江、明輝、特藝石油TDR，套利約4.9億元，檢方依違反證券交易法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。