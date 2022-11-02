搭小黃遭超收50元車資 他獅子大開口告運將討11萬結果出爐

汪姓民眾4年前從北投搭計程車到台北車站，發現車資比之前搭的還貴，指控小黃運將故意超收車資50元，提民事訴訟要求5倍懲罰性賠償金、精神慰撫金等共11萬元，台北地方法院判汪敗訴，運將免賠確定。

汪提告主張，他2018年12月21日清晨5時許，由台北市北投區某飯店櫃檯人員預約計程車，搭20分鐘抵達台北車站，他發現車資比平常同時段還高，驚覺運將在他上車前就按下「開始跳表」。

他認為運將故意詐取車資，害他多支付50元，違反消費者保護法規定，要求運將賠償超收計程車費及處理本案電信費的5倍懲罰性賠償金、精神慰撫金等，共11萬元。

運將表示，他當初沒有要跟汪收取400元車資，有將對方給的400元退回，但汪丟回給他，並向台北市公共運輸處申訴，他也去公共運輸處說明，經調查後認定他沒有加收車資。

台北地院一審判汪敗訴，運將免賠；汪不服上訴，北院二審指出，汪當天預約5時15分的計程車，而運將約5時6分抵達飯店等候，有可能一時情急按下計費表上的上車鍵，難認是故意超收車資。