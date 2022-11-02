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條子鴿誹謗謝長廷義子案落幕…法官「愛惜羽毛」曾自請迴避

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

化名「條子鴿」的退休員警酈俊睿在網路指曾開罰「政二代」闖紅燈遭警察局長官懲處，影射前行政院長謝長廷義子張維洲關說，被訴加重誹謗；酈向張賠不是，並在網路發文道歉，獲張撤告，台北地院作出不受理判決。可上訴。

誹謗案原本承審法官收案後，認為與酈俊睿有遠房親屬關係，為避免落人口實，基於職業倫理愛惜羽毛，自動申請迴避，法院再分案由後手審理。

酈俊睿獲張維洲撤告的條件，是他必須在臉書粉絲專頁發道歉聲明7日，酈依約定履諾，先承認有誹謗張維洲的惡意，後向張鄭重道歉，誹謗官司即以和解收場。

酈俊睿2021年9月4日晚間在臉書粉絲專頁貼文，指某次攔查闖紅燈駕駛，卻遭駕駛嗆「你知道我爸是誰嗎？」，酈逕行舉發後，卻被警局長官處以2支申誡，酈在文末寫「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念」。

酈俊睿發文之後，警方隨即發布新聞稿，指稱酈任職時間是2007年11月至2012年10月、2014年10月至2020年12月，且均在萬華分局服務，期間未曾擔任偵查佐及特殊任務警力。

張維洲自認被影射，對酈俊睿提告，檢察官偵辦認為，酈影射張維洲闖紅燈遭攔檢並關說的內容不實，言論損害張的社會評價、人格尊嚴，將酈起訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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