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「想要母親多關心他」 媽寶男到超商搶菸不走讓警逮

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄廖姓男子今初到楠梓區某超商向店員稱「要搶劫」、「要一包香菸」；店員聽聞便給他，廖男得手後，隨即點菸吸食並在店外滯留，警獲報到場逮人，廖供稱「希望母親多關心自己，才會犯案」；地院審結，依恐嚇取財罪判他3個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，廖男今年2月20日7時4分許，前往楠梓區某連鎖超商，向店員稱「我要搶劫」、「我要一包香菸」，店員聽聞心生畏懼，便交付一包市值90元的香菸；廖得手後，便拿著香菸走出店外，當場抽出一根香菸點燃吸食。

店員見狀，趁隙向楠梓警分局報案，警獲報後，立即趕抵超商，並將仍滯留在現場的廖男逮捕，並發將剩餘的19支香菸發還超商；警詢、偵訊時，廖都坦承犯行，還供稱，「希望母親多關心自己，才會犯案」事後被檢方依恐嚇取財罪起訴，由地院以簡易判決處刑。

地院認為，廖男以恐嚇方式強取他人財物，考量坦承犯行，及所得財物價值甚微，兼衡廖的教育程度、經濟狀況；審理後，將他依恐嚇取財罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金3萬元，全案可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄廖姓男子到超商恐嚇店員要搶劫，得手一包香菸，被依恐嚇取財罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
高雄廖姓男子到超商恐嚇店員要搶劫，得手一包香菸，被依恐嚇取財罪，處3個月有期徒刑，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

超商 搶劫

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