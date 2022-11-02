「檳友…不能…亂吐…」白眼女神黃捷臉遭潑檳榔汁 1男遭法辦

高雄市議員候選人黃捷昨天在她的臉書專頁發布貼文，指出「檳榔汁…難洗…檳友…不能…亂吐…」，警方了解後，才知道有人在她的選舉看板潑檳榔汁，昨晚立即查緝涉案的秦姓男子到案。

黃捷釘在高雄市鳳山區鳳仁路上的選舉布條遭汙損，鳳山警分局獲悉她在臉書貼文，主動訪詢黃捷，得知遭人潑灑檳榔汁，立即成立專案小組追查全案，發現開資源回收車的秦姓男子（40歲）涉案，昨晚9點40分追到秦在高雄市鼓山區的住處，查捕他到案。

據了解，秦姓男子一下車，便拿有1杯檳榔汁，往黃捷的看板潑去，將看板上黃捷的臉部染紅，秦自稱他沒藍綠政治傾向，純到路邊吐檳榔汁，順便倒車上的掉檳榔汁才不慎潑到看板。