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「檳友…不能…亂吐…」白眼女神黃捷臉遭潑檳榔汁 1男遭法辦

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市議員候選人黃捷昨天在她的臉書專頁發布貼文，指出「檳榔汁…難洗…檳友…不能…亂吐…」，警方了解後，才知道有人在她的選舉看板潑檳榔汁，昨晚立即查緝涉案的秦姓男子到案。

黃捷釘在高雄市鳳山區鳳仁路上的選舉布條遭汙損，鳳山警分局獲悉她在臉書貼文，主動訪詢黃捷，得知遭人潑灑檳榔汁，立即成立專案小組追查全案，發現開資源回收車的秦姓男子（40歲）涉案，昨晚9點40分追到秦在高雄市鼓山區的住處，查捕他到案。

據了解，秦姓男子一下車，便拿有1杯檳榔汁，往黃捷的看板潑去，將看板上黃捷的臉部染紅，秦自稱他沒藍綠政治傾向，純到路邊吐檳榔汁，順便倒車上的掉檳榔汁才不慎潑到看板。

警方詢問秦姓男子後，依違反選舉罷免法及毀損罪嫌，將全案移送高雄地檢署偵辦。

秦姓男子對黃捷的看板潑檳榔汁。圖／擷取自黃捷臉書
秦姓男子對黃捷的看板潑檳榔汁。圖／擷取自黃捷臉書
秦姓男子趁夜裏對黃捷的看板潑檳榔汁。記者林保光／翻攝
秦姓男子趁夜裏對黃捷的看板潑檳榔汁。記者林保光／翻攝
黃捷的選舉看板遭潑檳榔汁，昨晚警方逮捕秦姓男子。記者林保光／翻攝
黃捷的選舉看板遭潑檳榔汁，昨晚警方逮捕秦姓男子。記者林保光／翻攝

黃捷 議員 2022大選 高雄市選舉

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