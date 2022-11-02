快訊

獨／故宮第一次打破國寶？翁佳音：首任院長就曾弄破碗

復興高中英文師大鬥法 男師汙衊「女同事偷我照片」判決曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復興高中英文師大鬥法 男師汙衊「女同事偷照片」判決曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

北市立復興高中謝姓女老師與陳姓老師不睦，謝女不滿陳向台北市政府陳情，指她拿走他的相片、蓋他飯盒、上課遲到，認為名譽受損，提告求償50萬元並將判決書全文張貼在學校網站、英文科辦公室公布欄7日。士林地院駁回謝女之訴，她上訴台灣高等法院；高院認為陳沒證據就指摘謝女偷竊，應負侵權行為賠償責任，判賠7萬元。

陳與謝姓女老師都在復中教英文，陳2021年5月17日向市府陳情，指謝女拿走他2張相片、蓋他的便當盒，還稱謝女有「長期上課遲到的惡習」。謝女認為這些指述都不是事實，侵害她名譽權，因此求償、要求道歉。

陳姓老師則表示，自己的相片於去年5月間遺失，他懷疑是謝女所為，而2020年9月間他也發現便當上被人蓋著1張紙，紙上頭放著他睡覺用的眼罩，他向市府陳情是希望查明此事。至於謝女多次上課遲到，則是他親眼見聞，並非不實。

高院民事庭調查，陳向市府陳情的內容包括「長期上課遲到的老師」、「請問她何時拿走照片，丟棄何方，也順便請她解釋她長期上課遲到的惡習」、「這樣是否有構成教師不當行為」，陳情案件裡還說謝女「指控本人櫃子發臭」。

因陳曾控謝女涉嫌竊盜，士林地檢署偵結後處分不起訴，陳聲請再議，台灣高等檢察署駁回確定。高院認定謝女沒拿陳的相片，而竊盜行為足使一般人產生負面觀感，陳沒查證就任意指摘，侵害謝女名譽權。

至於陳的便當「被蓋紙」，三民書局張姓業務證稱因看到陳的便當沒蓋起來，擔心有蚊蠅飛入，自作主張「蓋起來」。高院認為雖然紙不是謝姓女老師蓋的，但這舉動「當獲好評」，不會貶抑人格與聲譽。

謝女自陳2019、2020學年度因擔任班導師，經常需於下課時間處理學生問題，無法在每節打鐘時即離開辦公室上課，因此陳指她沒準時到班、上課遲到，高院認為這部分非全然無據，不算不法侵害她名譽。

高院考量兩人為同事關係，本來就處不好，依侵害情節輕重判陳須賠償謝女7萬元，不用刊登判決書；陳不得上訴。

台北市立復興高中謝姓女老師不滿陳姓老師汙衊她，提告求償50萬並將判決書全文張貼在學校網站、英文科辦公室公布欄7日。台灣高等法院認為陳沒證據就指摘謝女偷竊，應負侵權行為賠償責任，判賠7萬元。圖／聯合報系資料照
台北市立復興高中謝姓女老師不滿陳姓老師汙衊她，提告求償50萬並將判決書全文張貼在學校網站、英文科辦公室公布欄7日。台灣高等法院認為陳沒證據就指摘謝女偷竊，應負侵權行為賠償責任，判賠7萬元。圖／聯合報系資料照

便當 竊盜 北市

延伸閱讀

「捍衛」稅務資料暫不交眾院 川普向最高法院提緊急訴訟

補教名師假冒律師接案遭輔大開除 官司想上訴卻沒請律師結果曝光

13歲少女遭工人性侵喊「你有老婆」擋不了 嘆他很大隻

最貪調查官徐宿良100萬元交保確定 高院：羈押次數用盡

相關新聞

調查官盜賣毒品 管理鬆散彈劾10人

法務部調查局航業調查處基隆調查站前主任趙天祥等十人，未依規定管理扣押物，使不肖職員多次利用管理漏洞大量竊取毒品，違失情節...

害全盲妹葬火窟？她二度獲無罪

鄭姓女子與全盲、智障胞妹及看護分住相鄰民宅，去年鄭妹住處起火，看護逃生，鄭妹燒成焦屍；由於房產由鄭女管理，檢方認為是冷氣...

違規看診、免掛號費涉賄選 新北1議員候選人羈押禁見

新黨新北市平地原住民議員候選人林霈宸涉嫌無照看診、詐領健保費，以不收掛號費賄選，上月30日新北檢調搜索競選辦公室、住所，...

復興高中英文師大鬥法 男師汙衊「女同事偷照片」判決曝光

台北市立復興高中謝姓女老師與陳姓老師不睦，謝女不滿陳向台北市政府陳情，指她拿走他的相片、蓋他飯盒、上課遲到，認為名譽受損...

嘉縣民雄鄉傳賄選 1名樁腳遭聲押

嘉義縣民雄鄉傳某鄉民代表透過樁腳涉嫌賄選，上午嘉義地檢署指揮警、調進行搜索並將樁腳及選民共10多人帶回訊問，今晚移送嘉義...

嘉縣梅山鄉傳賄選 警調帶回18人訊問

嘉義縣梅山鄉傳出賄選，嘉義地檢署檢察官上午指揮警、調單位，傳喚候選人、樁腳、選民等18人帶回訊問，當中傳言每票2千至4千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。