復興高中英文師大鬥法 男師汙衊「女同事偷照片」判決曝光

台北市立復興高中謝姓女老師與陳姓老師不睦，謝女不滿陳向台北市政府陳情，指她拿走他的相片、蓋他飯盒、上課遲到，認為名譽受損，提告求償50萬元並將判決書全文張貼在學校網站、英文科辦公室公布欄7日。士林地院駁回謝女之訴，她上訴台灣高等法院；高院認為陳沒證據就指摘謝女偷竊，應負侵權行為賠償責任，判賠7萬元。

陳與謝姓女老師都在復中教英文，陳2021年5月17日向市府陳情，指謝女拿走他2張相片、蓋他的便當盒，還稱謝女有「長期上課遲到的惡習」。謝女認為這些指述都不是事實，侵害她名譽權，因此求償、要求道歉。

陳姓老師則表示，自己的相片於去年5月間遺失，他懷疑是謝女所為，而2020年9月間他也發現便當上被人蓋著1張紙，紙上頭放著他睡覺用的眼罩，他向市府陳情是希望查明此事。至於謝女多次上課遲到，則是他親眼見聞，並非不實。

高院民事庭調查，陳向市府陳情的內容包括「長期上課遲到的老師」、「請問她何時拿走照片，丟棄何方，也順便請她解釋她長期上課遲到的惡習」、「這樣是否有構成教師不當行為」，陳情案件裡還說謝女「指控本人櫃子發臭」。

因陳曾控謝女涉嫌竊盜，士林地檢署偵結後處分不起訴，陳聲請再議，台灣高等檢察署駁回確定。高院認定謝女沒拿陳的相片，而竊盜行為足使一般人產生負面觀感，陳沒查證就任意指摘，侵害謝女名譽權。

至於陳的便當「被蓋紙」，三民書局張姓業務證稱因看到陳的便當沒蓋起來，擔心有蚊蠅飛入，自作主張「蓋起來」。高院認為雖然紙不是謝姓女老師蓋的，但這舉動「當獲好評」，不會貶抑人格與聲譽。

謝女自陳2019、2020學年度因擔任班導師，經常需於下課時間處理學生問題，無法在每節打鐘時即離開辦公室上課，因此陳指她沒準時到班、上課遲到，高院認為這部分非全然無據，不算不法侵害她名譽。