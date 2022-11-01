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新竹市東區查出43名幽靈人口 疑試圖灌票影響選舉結果

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹檢調昨天與今天大動員，執行4件涉及幽靈人口設籍案件，共傳喚、通知涉案者共43人，其中一對夫妻更涉嫌將數十人戶口遷入新竹市東區某戶，有涉犯妨害投票正確罪嫌，訊後遭限制住居。

據了解，這對涉案的吳姓夫妻，替10多人遷徙戶籍到新竹市東區某里，昨天經新竹地檢署主任檢察官黃立夫、洪松標、黃瑞盛、鄒茂瑜等人，指揮新竹市警第二分局、第三分局、新竹市調查站、新竹縣警新埔分局、竹東分局及移民署新竹縣、市專勤隊收網。

檢調除了傳喚43名涉案人，還搜索1處地點，經檢察官訊問認為這對吳姓夫妻有涉犯妨害投票正確罪嫌，因此訊問後隨即予以限制住居在實際居所，不過其餘到案者，則分別由檢察官、司法警察告知刑法第146條第2項妨害投票正確罪構成要件後，勸導後請回。

新竹地檢署提醒，若是使用幽靈人口牽設戶籍的手法，使這些幽靈人口雖未實際居住在該地址，卻取得投票權，意圖使特定候選人當選，不論事後是否得逞，未遂仍最高可判處5年有期徒刑，呼籲選民或候選人不要觸法，否則將付出極大的代價。

新竹地檢署。聯合報系資料照
新竹地檢署。聯合報系資料照

投票 幽靈 2022大選 新竹市選舉

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