屏東村長千元買票被查獲 檢方聲押10萬元交保

屏東地檢署查察賄選再有斬獲，新埤鄉一位潘姓村長候選人以千元買票行賄，檢方傳訊候選人及其樁腳與10餘位選民到案，以候選人及樁腳涉嫌重大聲請羈押。屏東地方法院裁定潘姓候選人15萬元交保，樁腳潘女10萬元交保。

九合一大選倒數25天投票，檢方強力查賄，屏東選區迄今已查獲4起賄選案，有3位村長1位里長涉賄。

檢方表示，日前接獲檢舉，指屏東縣新埤鄉一位村長候選人賄選，隨即由主任檢察官廖偉程與承辦檢察官吳文書指揮內埔警分局及屏東縣調站共同偵辦。