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沒議事規則！張榮發慈善基金會董座之爭 更一審又逆轉

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

一審判張榮發基金會與第8屆董事長鍾德美的委任關係自前年4月18日起不存在，並由吳接替。台灣高等法院更一審今廢棄原判決，判張國政等人敗訴。聯合報系資料照
一審判張榮發基金會與第8屆董事長鍾德美的委任關係自前年4月18日起不存在，並由吳接替。台灣高等法院更一審今廢棄原判決，判張國政等人敗訴。聯合報系資料照

張榮發慈善基金會第8屆董事長鍾德美任期於2020年1月10日屆滿，她同年4月17日召開董事會，將董事改選案列為第10案，董事張國政提變更議程動議，想改列為第1案，但鍾女散會。張國明、張國政和被選為新董事長的吳景明提確認董事長委任關係不存訴訟，一審判基金會與鍾德美的委任關係自前年4月18日起不存在，並由吳接替。台灣高等法院更一審今廢棄原判決，判張國政等人敗訴。

張國明、張國政是張榮發的次子與三子。張國明等3人主張，鍾德美在前年4月17日召開第8屆第6次董事會，原將董事改選案列為第10案，張國政提出變更議程動議，欲將董事改選案改列為第1案，也獲多數董事附議，沒想到鍾德美未就變更議程動議案表決，逕自宣布散會，並與其他5名董事離開現場。

張國明等和在場董事共9人，依財團法人法第43條第1項規定，經過半數8名董事同意推舉張國政擔任主席繼續開會，並通過解任鍾德美的董事長職務、選任吳景明為新任董事長等決議。因鍾德美仍以基金會董事長自居，拒絕交還基金會的印鑑章，吳景明、張國明、張國政訴請確認基金會和鍾德美間的董事長委任關係自4月18日起不存在、與吳的委任關係自同日起存在。

高院更一審認為，公司法第182條之1第2項保障公司股東參與法令規定應由股東會作成之決策、形成最高意思決定的規範目的，於財團法人董事會並不存在，本案法理上無類推適用。

因張榮發基金會未訂定議事規則，主管機關衛生福利部也沒就全國性財團法人開會程序定議事規則，財團法人法也沒規定主席逕自宣布散會該如何處置，高院認為鍾德美在會議中宣布散會、離場、不主持會議，只是消極不行使董事長職權，並非事實上或法律上不能行使職權，不適用財團法人法第43條第1項規定。

高院更一審認為張國明等9人經鍾德美宣布散會後留在現場，並推舉張國政為臨時主席後續行會議，並經出席董事過半數同意作成決議，即非合法。更一審今廢棄台北地方法院判決，駁回張國明、張國政、吳景明之訴。

張榮發慈善基金會第8屆董事長鍾德美任期於2020年1月10日屆滿，但她在第6次董事會未完成董事改選還宣布散會，張國明、張國政等人訴請確認基金會與鍾德美的委任關係自前年4月18日起不存在，台灣高等法院更一審今判張等人敗訴。圖／聯合報系資料照
張榮發慈善基金會第8屆董事長鍾德美任期於2020年1月10日屆滿，但她在第6次董事會未完成董事改選還宣布散會，張國明、張國政等人訴請確認基金會與鍾德美的委任關係自前年4月18日起不存在，台灣高等法院更一審今判張等人敗訴。圖／聯合報系資料照

財團法人法 張國政 公司法

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