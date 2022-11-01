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檢調偵辦國營事業考試舞弊 台電：積極配合調查
近日高雄地檢署針對國考舞弊集團，陸續訊問部分考生，台電表示，尊重並積極配合調查，如有確定涉及不法，將依據相關人事規定處理，絕不護短，並持續精進防弊作為，盼能嚇阻舞弊歪風。
台電指出，針對考生舞弊、冒名頂替等重大違規情事者，即依甄試簡章規定以除名處理；而針對在職涉嫌舞弊仲介者，台電已依起訴書所載確切事證提報獎懲委員會追究其行政責任，並須負相關法律責任。
台電說明，為招募優秀技術人才並確保甄試公平性，台電辦理招考已採取多項防弊措施，如請電信警察派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏外，也採用隱形耳機偵測器等，並持續檢討精進防弊作為，如研擬阻絕手機通訊傳輸措施，及加強監考人員防弊訓練，針對過往有舞弊案例甄試類別，指派政風人員擔任監場任務，全力防範舞弊事件發生。
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