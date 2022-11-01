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嘉縣梅山鄉傳三合一綁票賄選 每票2千至4千元檢調警偵辦
嘉義縣五合一選戰激烈，山區梅山鄉傳出賄選，檢察官上午指揮調查站、竹崎警分局，傳喚10多名樁腳、選民偵辦，議員、鄉代表及村長，有三合一、二合一綁票賄選，每票2千至4千元不等。
檢調日前接獲檢舉，指梅山鄉某村長候選人，透過丈夫及親友擔任樁腳，涉嫌以現金賄選，尋求選民支持對象，包括議員、鄉民代表，賄選金額每票2千元至4千元不等。
警調調查，某村長候選人親人，以每票4000元發放「走路工」，支持對象還包括某議員、鄉代表候選人，傳喚候選人夫妻與選民到案說明，案情是否升高到鄉代與議員候選人，備受地方關注。
地檢署指揮調查官、竹崎警分局搜索，傳喚村長候選人與丈夫、樁腳，以及多名選民到案說明，部分選民坦承收到賄款。檢方晚間將複訊相關涉案人員。
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