三立、TVBS北市長辯論只邀「三腳督」 蘇煥智提告：12人都要

三立電視和TVBS共同舉辦台北市長候選人辯論會邀請蔣萬安、黃珊珊、陳時中參與，但同為台北市長候選人的蘇煥智不滿只有「三腳督」，今赴法院提假處分，要求NCC、中選會命令三立、TVBS邀請全部12名候選人參與辯論。

三立和TVBS舉辦的電視辯論會，將於11月5日舉行，蘇煥智認為媒體報導台北市長選舉，極度偏向3名特定候選人，使其他9名候選人被刻意忽略，如今電視辯論會也刻意打壓其他候選人的曝光機會，加深台北市民誤以為市長候選人只有3位的印象外，也讓市民無法得知其他候選人政見主張與基本資料，嚴重傷害市民知的權利。

蘇煥智指出，他經過多次陳情與抗議均未獲改善，今前往台北高等行政法院，向NCC、中選會提出假處分，要求命令三立和TVBS邀請所有台北市長候選人參加電視辯論會，並要求NCC在電視台拒絕改善時，應命令停止播送電視辯論會，保護候選人公平接近使用媒體權利。

蘇煥智也引用司法院釋字第364號解釋，表示大法官指出新聞媒體不僅是追求營利的私人企業，更負有維護公益的責任，更以公職候選人的政見辯論為例，指出媒體負有相當程度的義務。