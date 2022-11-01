防駭客攻擊金融機構 調查局首度與金控簽資安備忘錄

調查局局長王俊力（左）與台新金控董事長吳東亮簽署資安備忘錄。圖／調查局提供

詐騙集團常透過釣魚簡訊假冒各金融服務業，藉此詐騙民眾，駭客組織亦常針對高價值目標，發動社交工程郵件等APT攻擊，為積極預防魚叉式網路釣魚及網路駭侵事件，調查局今日與台新金控簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，提升聯防單位應變速度及降低事件損害，追緝幕後駭客集團。

調查局長王俊力強調，金融機構向來都是易遭駭客鎖定的主要目標，且駭客攻擊模式愈趨組織化與系統化，調查局分析，近年偵辦之電腦犯罪及網路駭侵案件，發現APT駭客集團攻擊之目標，有鎖定國家關鍵基礎設施及金融業者等高價值目標趨勢。

為使我國金融機構能有效因應資安風險，未來調查局將與台新金控依合作備忘錄精神，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，推動資安演練及暢通雙邊通報應變管道，並在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警，緊急應變及持續維運之成效。

王俊力指出，這是調查局首次與金融機構簽署資通安全合作備忘錄，是建構我國資安聯防機制、提升防護能力的重要里程碑，也是落實總統蔡英文在「國家資通安全戰略報告」提及的「資安即國安」要求。

王俊力表示，本次與台新金控簽署合作備忘錄，開創金融機構加入國家資安共同聯防機制之新紀元，是公私協力共同強化資安防護工作的具體展現，未來將持續推動與我國各主要金融機構與關鍵基礎設施簽署合作備忘錄，積極交流、深化合作，共同為國家資通安全防護作出更大貢獻。

簽署儀式由台新金控董事長吳東亮主持，由王俊力代表調查局簽屬，與會官員包括調查局主秘兼資安長吳富梅、資安處長余尚賢、台北市調查處長孫承一、洗錢防制處長藍家瑞、經濟犯罪防制處長高聰明。