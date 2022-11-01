聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市某里長候選人涉賄選 檢方今起訴
嘉義市西區某里長吳姓候選人涉嫌賄選，嘉義地檢署傳喚吳男、樁腳、里民等人說明，有選民坦承拿到現金被請求支持，嘉義地檢署偵查後今天依違反選罷法將吳姓候選人、林姓、李姓樁腳及許姓選民等4人提起公訴，檢方並以嚴重破壞民主法治根基等，請法官量處適當之刑，並宣告褫奪公權。
起訴書表示，吳男為嘉義市西區某里長候選人，為求順利當選，於今年6至8月間，與林姓、李姓樁腳基於投票行賄的犯意聯絡，由吳男親自或指示林、李，以每票1千元或2千元代價，向有投票權的選民行求、期約並交付現金賄賂，約定里長選舉時，投票給吳男；吳男及林姓、李姓樁腳行為違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定的行使罪嫌。
檢方表示，吳男數年前參選某里長時，其樁腳也因賄賂選民判決有罪確定，吳男應知公平選舉的重要性，不僅未記取前案教訓，這次選舉又冀求以現金行賄方式取得勝選，嚴重破壞民主法治根基，請法院予以量處適當之刑，並宣告褫奪公權。
檢調日前接獲檢舉，嘉義市西區吳姓某里長候選人7、8月間涉嫌委託林姓、李姓樁腳以1千元或2千元向選民行賄，警調傳喚吳男、樁腳及選民到案說明，也查扣疑似賄選的現金及名冊。吳男及林姓、李姓樁腳檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押禁見；法院裁定吳男10萬元、林姓、李姓樁腳各2萬元、3萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言