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嘉義市某里長候選人涉賄選 檢方今起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市西區某里長吳姓候選人涉嫌賄選，嘉義地檢署傳喚吳男、樁腳、里民等人說明，有選民坦承拿到現金被請求支持，嘉義地檢署偵查後今天依違反選罷法將吳姓候選人、林姓、李姓樁腳及許姓選民等4人提起公訴，檢方並以嚴重破壞民主法治根基等，請法官量處適當之刑，並宣告褫奪公權。

起訴書表示，吳男為嘉義市西區某里長候選人，為求順利當選，於今年6至8月間，與林姓、李姓樁腳基於投票行賄的犯意聯絡，由吳男親自或指示林、李，以每票1千元或2千元代價，向有投票權的選民行求、期約並交付現金賄賂，約定里長選舉時，投票給吳男；吳男及林姓、李姓樁腳行為違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂，而約定其投票權為一定的行使罪嫌。

檢方表示，吳男數年前參選某里長時，其樁腳也因賄賂選民判決有罪確定，吳男應知公平選舉的重要性，不僅未記取前案教訓，這次選舉又冀求以現金行賄方式取得勝選，嚴重破壞民主法治根基，請法院予以量處適當之刑，並宣告褫奪公權。

檢調日前接獲檢舉，嘉義市西區吳姓某里長候選人7、8月間涉嫌委託林姓、李姓樁腳以1千元或2千元向選民行賄，警調傳喚吳男、樁腳及選民到案說明，也查扣疑似賄選的現金及名冊。吳男及林姓、李姓樁腳檢察官複訊後向嘉義地方法院聲請羈押禁見；法院裁定吳男10萬元、林姓、李姓樁腳各2萬元、3萬元交保。

嘉義市某里長候選人涉賄選，嘉義地檢署依違反選罷法提起公訴。聯合報系資料照
嘉義市某里長候選人涉賄選，嘉義地檢署依違反選罷法提起公訴。聯合報系資料照

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