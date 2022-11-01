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涉豆腐乳禮盒賄選 苗栗銅鑼鄉代候選人之父2萬交保
苗栗查賄出擊，銅鑼鄉民代表候選人之父，以豆腐乳禮盒涉嫌賄選，苗栗地檢署檢察官訊問後，昨天以涉嫌違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，諭知2萬元交保候傳。
苗栗地檢署檢察官徐一修指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局苗栗分局、內政部入出國及移民署苗栗縣專勤隊，偵辦銅鑼鄉某鄉民代表候選人及父親，以價值約200元的豆腐乳禮盒涉嫌賄選案，經向苗栗地方法院聲請搜索票獲准。
專案小組昨天持搜索票搜索15處，並傳喚涉案父女，及15名收受賄賂選民到案說明。檢察官訊問釐清案情後，候選人之父涉嫌重大，諭知以2萬元交保候傳，其餘涉案人均請回。
苗栗檢方指出，選舉查察不法，共查緝1件幽靈人口案、4件現金賄選案，2件禮品賄選案，並持續加強力道，調查局中部地區機動工作站8名調查官、刑事警察局4名警官進駐，整合檢、警、調團隊辦案。
檢察機關以維護選舉公平性為首要任務，呼籲舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民，以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。所有檢舉賄選案件均有嚴謹保密措施，請民眾勇於檢舉不法，專線0800-024099按4。
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