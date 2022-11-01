嘉市吳姓里長參選人涉賄選遭起訴 檢方建請褫奪公權

嘉義市吳姓里長參選人被控透過樁腳林男、李婦以1票1000元至2000元向選民買票，遭檢調查獲，檢方依違反選罷法起訴3人，並建請對吳男量處適當刑責及宣告褫奪公權。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，吳男為嘉義市西區某里長參選人，為求順利當選，於今年6至8月間，由吳男親自或指示樁腳林男、李婦，以每票新台幣1000元或2000元代價，向轄區有投票權選民交付現金賄賂，約定投票支持。

調查局嘉義市調查站、嘉義市警方連日蒐證後，嘉檢於9月下旬指揮調查官、警方搜索，傳喚樁腳及選民到案說明，部分選民坦承收到現金，並指稱涉嫌現金賄選的人為里長參選人吳男。

檢調傳喚吳男及2名樁腳林男、李婦，還有多名選民到案說明，當天晚上移送嘉義地檢署複訊。檢方複訊後，李婦諭令以3萬元交保，吳男、林男犯罪嫌疑重大，有串證之虞，檢方向嘉義地方法院聲請羈押禁見，不過，法院考量2人坦承賄選，裁定分別以10萬元和2萬元交保。

檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴吳男、林男及李婦等3人。檢方審酌吳男於數年前參選里長時，其樁腳也因賄賂選民判決有罪確定，吳男應知公平選舉的重要性，卻不僅未記取前案教訓，在年底九合一選舉又欲以現金行賄方式取得勝選，嚴重破壞民主法治，建請法官量處適當刑責，並宣告褫奪公權。