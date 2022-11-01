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影／3猛男在台南市中華西路分隔島倒立 警各罰500元
網路今天流傳台南市安平區中華西路二段家樂福對面分隔島，2名猛男在島上倒立等大秀肌肉等行為，還有1名男在攝影，網友上看到影片後大呼不可思議。警方循線約談3人到案，依違反道路交通管理處罰條例各開罰500元。
據了解，台南某健身房員工為招募及吸引會員加入，10月31日晚上10點多在中華西路二段上以自拍影片搞笑方式藉以吸引用路人注意。
安平警已聯繫焦（20歲）、王（22歲）、何（20歲）3名男子到案，警詢後依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4項規定，行人在交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定各罰500元，並告誡不可再有類似情形發生。
分局長王子雄表示，中華西路係台17線重要交通要道，車流量大，在道路上任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，勢必影響影響交通，特呼籲用路人應遵守交通安全規則，切勿耍帥並多注意車前狀況，俾降低發生交通事故風險。
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