雲林男不想教召搞失蹤 躲網咖仍被抓

雲林徐姓男子近日接獲教召通知，因不想參加教召，欺騙母親要到台中成功嶺報到後，獨自從雲林一路騎車往南，藏身嘉義市一間網咖，直到隔天接獲軍方通知，徐母才赫然發現徐男根本沒去報到，軍方依妨害兵役治罪條例第6條罪嫌將徐男送辦。

徐婦向警方說，她的兒子徐男告知要去台中成功嶺參加教召，出門後就沒有再和家裡聯繫，直到接獲軍方電話通知，才知道徐男沒到營區報到，且整日聯繫不上徐男，因擔心徐男在路上遭遇意外，才會請警方協助找人。

古坑分駐所長賴源吉聽聞此事後，立即向徐婦了解詳細過程，詢問徐男行動電話、交通工具及交友狀況，並與警員張睿展、林益亘等人分頭調閱監視器畫面，發現徐男騎乘機車最後一筆車行紀錄在嘉義市區活動，隨後警方便開導徐男回家，

徐男供稱，因為不想去教召，才會獨自騎車躲在網咖裡面。警方則耐心分析，無故規避教召可能會觸犯妨害兵役治罪條例，徐姓男子在警方開導返回家中。徐婦也到古坑分駐所撤銷協尋資料，並感激警方協助尋人，迅速找到徐男。