高雄國際泳池遭泳會竊電7年 總幹事繳56萬認錯換緩起訴

高雄市體育總會游泳委員會長期租用國際游泳池，卻在去年遭爆竊電長達7年，高雄市運動發展局發現後報警偵辦，起初游泳委員會總幹事許峰銘還向媒體否認竊電，但檢警偵辦後，許坦承私裝電表竊電，不過檢方考量他願繳回7年、56萬元電費，給予緩起訴處分，但要求他要支付公庫20萬元。

去年爆出竊電後，目前許仍擔任游泳委員會總幹事，該會辦公室仍繼續租用國際游泳池，遭質疑許背後是否有其他人撐腰，運發局才未追究許峰銘、游泳委員會的責任。

對此運發局長侯尊堯表示，泳會長期協助高雄市培訓選手，也為推廣游泳付出許多心力，對於空調用電不當使用部分，經檢方調查後，泳會也依緩起訴要求繳回電費，同時也要求泳會負起責任，將電線恢復原狀，外界所言並非事實。

51歲的許峰銘從2004年起就擔任游泳委員會總幹事，該會長期租用國際游泳池內的辦公室使用。檢警查出，2013年運發局要求該會裝設分電表，依實際用電數繳納給運發局，但許為了減輕電費負擔，私裝變電箱，將用電量高的冷氣連接至泳池變電箱，直接將公電當成私電用。

為了配合運發局契約要求，許還在冷氣新裝分電表，只是冷氣電線並未經過新裝的電表，新裝的電表並未計入冷氣用電度數，使得運發局7年來，短收至少56萬餘元電費。直到去年有工作人員發現游泳會的冷氣電路，接的是運發局的變電箱，才揪出遭人長期竊電。

去年9月泳會遭爆長期竊電後，許峰銘還否認有私接公電，還解釋稱之前泳會有換冷氣，水電工是照原本線路接電，泳會採使用者付費，還拿出繳費單據，稱都有按照運發局的抄表度數照表計費。