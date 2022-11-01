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不爽未續任家教 男子酸建中生「花錢買不到學歷」遭訴
建國中學一名黃姓學生高中期間原雇請吳姓男子擔任家教，但成效不彰，後來大學考得不理想，家長決定將他送至英國就讀大學。豈料吳男今年6月上臉書「追蹤」黃生近態，發現對方已出國留學，竟不滿先前未續任家教，於黃生臉書下留言譏諷「有錢買不到學歷，買不到智力、能力，也買不到誠信和人品」。經黃生提告，台北地檢署今依妨害名譽罪嫌將吳男起訴。
據了解，現年40歲的吳男，原本擔任黃姓學生高中物理家教，原本雙方相處愉快，黃生及家長曾表示將來會繼續雇請吳男擔任家教，但後來黃生成績不見起色，其家長於是決定中止雙方家教關係。
當下吳男便相當不滿，事後不斷透過通訊軟體私訊黃生，指責對方不守信用。後來黃生不堪其擾，請父親出面嚴正告誡吳男勿再騷擾兒子，吳男才終於罷手，卻也因此懷恨在心。
今年6月，吳男刻意前往黃生臉書查看近態，卻發現黃生因大學考得不理想，家裡已將他送往英國排名前十，世界排名前一百的傳統名校布里斯托大學（University of Bristol），一時妒火中燒，竟在黃生臉書留言「有錢買不到學歷，買不到智力、能力，也買不到誠信和人品」。
當時人已在英國讀書的黃生，看到留言怒不可遏，於是委託父親堅持在台提告。吳男到案時辯稱，上述留言是善意提醒黃生要好好念書、好好做人，人生不是花錢就可以得到成功，但辯詞未獲檢察官採信，因此依法將他起訴。
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