送豆乳禮盒涉賄選 苗縣銅鑼鄉代參選人父親交保

苗栗地檢署今天表示，苗栗縣銅鑼鄉某鄉民代表參選人及其父親涉嫌以價值約新台幣200元豆腐乳禮盒賄選，經搜索傳喚涉案人後，參選人的父親犯罪嫌疑重大，以2萬元交保候傳。

苗栗地檢署發布新聞稿指出，檢察官徐一修指揮法務部調查局苗栗縣調查站、苗栗縣警察局苗栗分局、內政部入出國及移民署苗栗縣專勤隊共同偵辦銅鑼鄉第2選區鄉民代表選舉賄選案件，經專案小組向法院聲請搜索票獲准，昨天發動搜索。

檢方表示，張姓參選人及其父親涉嫌以價值約200元之豆腐乳禮盒向選民賄選，經專案小組搜索15處，並傳喚張姓父女2人以及涉嫌收受賄賂的15名選民到案說明，檢察官訊問後，認參選人父親涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，檢察官諭知以2萬元交保候傳，其餘涉案人等均請回。