無醫師照違法看診又免掛號費涉賄 新黨議員候選人聲押
新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸因涉嫌違反選罷法、醫師法等，昨天被新北地檢署指揮調查局搜索競選辦公室、住處等處並帶回，複訊後向新北地方法院聲請羈押禁見。
據悉，林霈宸在新北市中和區開了一間診所，她持有藥師執照但未領有醫師執照，卻在診所內替民眾無照看診，還以此向衛福部詐領健保費，又因參選市議員，以免除掛號費為代價向民眾賄選。
檢方清查，發現林違法替人看診至少1年，昨天由新北檢主任檢察官劉文瀚指揮調查局、新北市警察局等單位，前往林霈宸住所與競選辦公室搜索，帶回林霈宸與她聘用的60餘歲李姓醫師等共4人。
複訊後，檢方認為林霈宸與李姓醫師涉嫌違法選罷法、醫師法、詐欺、偽造文書等罪嫌重大，向新北地院聲請羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言