無醫師照違法看診又免掛號費涉賄 新黨議員候選人聲押

新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸因涉嫌違反選罷法、醫師法等，昨天被新北地檢署指揮調查局搜索競選辦公室、住處等處並帶回，複訊後向新北地方法院聲請羈押禁見。

據悉，林霈宸在新北市中和區開了一間診所，她持有藥師執照但未領有醫師執照，卻在診所內替民眾無照看診，還以此向衛福部詐領健保費，又因參選市議員，以免除掛號費為代價向民眾賄選。

檢方清查，發現林違法替人看診至少1年，昨天由新北檢主任檢察官劉文瀚指揮調查局、新北市警察局等單位，前往林霈宸住所與競選辦公室搜索，帶回林霈宸與她聘用的60餘歲李姓醫師等共4人。