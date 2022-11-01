快訊

豪雨狂炸！台鐵平溪線停駛到18時 7車站受影響

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

無醫師照違法看診又免掛號費涉賄 新黨議員候選人聲押

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸因涉嫌違反選罷法、醫師法等，昨天被新北地檢署指揮調查局搜索競選辦公室、住處等處並帶回，複訊後向新北地方法院聲請羈押禁見。

據悉，林霈宸在新北市中和區開了一間診所，她持有藥師執照但未領有醫師執照，卻在診所內替民眾無照看診，還以此向衛福部詐領健保費，又因參選市議員，以免除掛號費為代價向民眾賄選。

檢方清查，發現林違法替人看診至少1年，昨天由新北檢主任檢察官劉文瀚指揮調查局、新北市警察局等單位，前往林霈宸住所與競選辦公室搜索，帶回林霈宸與她聘用的60餘歲李姓醫師等共4人。

複訊後，檢方認為林霈宸與李姓醫師涉嫌違法選罷法、醫師法、詐欺、偽造文書等罪嫌重大，向新北地院聲請羈押禁見。

新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸，因涉嫌賄選、無照替民眾看診，昨天被新北地檢署搜索後帶回，聲請羈押禁見。圖／翻攝自臉書
新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸，因涉嫌賄選、無照替民眾看診，昨天被新北地檢署搜索後帶回，聲請羈押禁見。圖／翻攝自臉書

醫師 議員

延伸閱讀

屏東首例！村長候選人送禮涉賄兄嫂遭羈押

新黨出版「陳時中的真面目」 批民進黨防疫雙標

嘉市議員參選人涉賄遭羈押禁見 樁腳30萬元交保

一診看70位病人怎麼辦到？醫師PO文曝「1餐未吃」辛酸真相

相關新聞

「館長」拒賣瑕疵外套全退錢 向製衣商求償243萬逆轉勝

「惡名昭彰」公司負責人、「館長」陳之漢計畫銷售反光連帽外套，旭洋製衣實業簽約製作，但交貨期限前，旭洋稱上游廠商台灣微粒公...

復康司機是狼！撫摸親吻女病患胸部 塞錢稱「這是秘密不能說」

台中市政府社會局復康巴士許姓司機前年駕車載身心障礙女病患時，趁機撫摸、親吻女方胸部，犯後放1000元在女子皮包內，告知「...

無醫師照違法看診又免掛號費涉賄 新黨議員候選人聲押

新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸因涉嫌違反選罷法、醫師法等，昨天被新北地檢署指揮調查局搜索競選辦公室、住處等處並帶...

6月大男嬰受猛烈撞擊顱內出血亡 保母關3年半再賠父母200萬元

保母覃燕屏（原名覃燕蘋）4年前照顧6個月大男嬰，讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審重判9年徒刑，二審改依過...

影／不滿被指中華論文抄襲 林耕仁硬起來提告綠營這3人

國民黨新竹市長候選人林耕仁不滿中華大學碩士論文被民進黨人士指控抄襲，因校方日前作出抄襲不成立認定，林耕仁今天在律師張耀宇...

空軍軍官酒駕騎車自摔倒地 他這一摔連鐵飯碗工作也丟了

空軍戰術管制聯隊戰術管制聯隊李姓上尉管制官2年前凌晨酒後騎機車自摔，酒測值0.49毫克，被撤職停止任用3年，他不服提行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。