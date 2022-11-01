6月大男嬰受猛烈撞擊顱內出血亡 保母關3年半再賠父母200萬元
保母覃燕屏（原名覃燕蘋）4年前照顧6個月大男嬰，讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審重判9年徒刑，二審改依過失致死罪判刑3年6月確定；民事部分，男嬰父母共求償892萬餘元，台北地方法院判覃女應賠償200萬元，可上訴。
覃女2018年3月1日開始、平日中午12時許至19時許受託照顧男嬰，但同年月6月25日讓男嬰額頭遭受強烈撞擊，事後發現有異，聯絡男嬰父母，並由男嬰祖父帶往醫院急救，男嬰仍因顱內出血、視網膜出血、大小腦挫傷等身亡。
覃女否認犯行，供稱她不曾讓男嬰頭部受到碰撞，稱傷勢有可能是男嬰父母、祖父母造成的。法院認為男嬰當時僅6個月大，剛學習翻身，不可能自己造成嚴重的顱內出血，不採信覃女的說詞。
一審認為覃女動手傷害男嬰致死，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑9年；二審根據調查結果，認為沒有證據證明覃女是故意傷害男嬰，僅能認定覃女照顧不周，改依過失致死罪判刑3年6月確定。
民事部分，男嬰父母請求賠償醫療費、扶養費、精神慰撫金等，扣除獲犯罪被害補償金，分別求償519萬餘元、373萬餘元，合計892萬餘元。
覃女指出，刑事判決有違誤，無法證明男嬰傷勢是她造成的，男嬰父母應該負舉證責任，且男嬰父母有房屋、股票、存款，且正值盛年，每月也有薪資收入，認為請求扶養費無理由，精神慰撫金額過高。
台北地院認為，刑事案件已詳細調查並論述理由，案發時僅有覃女在家照顧男嬰，而認定男嬰傷勢是覃女所致，男嬰父母雖無法證明覃女故意傷害男嬰，但覃女難謂沒有過失，應負賠償責任。
判決指出，男嬰父母有相當年收入，名下有不動產和股票，且兩人為夫妻，互負扶養義務，請求扶養費用沒有理由；另男嬰父母被迫承受悲愴遭遇，精神確實遭受極大痛苦，連同醫療費用、精神慰撫金，判覃女應各賠償男嬰父母100萬元，共計200萬元。
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