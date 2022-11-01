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影／不滿被指中華論文抄襲 林耕仁硬起來提告綠營這3人
國民黨新竹市長候選人林耕仁不滿中華大學碩士論文被民進黨人士指控抄襲，因校方日前作出抄襲不成立認定，林耕仁今天在律師張耀宇陪同下到新竹地檢署按鈴提告民進黨立院黨團總召柯建銘、市長候選人沈慧虹與其競總發言人劉康彥違反選罷法意圖使人不當選，盼遏止惡質選風。
林耕仁的中華大學與交通大學論文在9月接連被民進黨指控抄襲並檢舉，針對交通大學論文案，林耕仁今天說「等待學倫會結果出爐再來評論」，自己之前也已經出席交大學倫會說明，靜待結果出爐，自己今天是只針對中華大學論文案提告相關人等。
林耕仁說，生平第一次按鈴申告，他今天在律師陪同下發表聲明指出，民進黨9月7日針對他中華大學碩士論文提出「論文抄襲」的不實指控，不僅傷害到他的聲譽和清白，也讓學校、校友和學生受到影響，「面對質疑，我坦坦蕩蕩，坦然接受並完全配合學倫會，以嚴格學術規範進行審查。」
林耕仁說，10月20日中華大學終於做出「抄襲不成立」，認定他的論文符合規範，還他一個清白。
林強調，選舉過程，自己明白他會面對到各式各樣的質疑，但他願意接受檢驗，公開透明。但對於不實、惡意、甚至意圖使人不當選的抹黑式攻擊，無法接受、更無法容忍。如果不挺身而出，只會姑息養奸，讓台灣選舉風氣，繼續沈淪。
林耕仁說，針對民進黨柯建銘、沈慧虹、劉康彥，對於他中華大學論文進行惡意、不實的指控，相關言論涉及違反選罷法第104條「意圖使人不當選」，自己已經請律師蒐集相關資料並到地檢署按鈴申告，決定透過法律途徑，捍衛自己的人格和尊嚴，遏止負面選戰，端正選風。
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