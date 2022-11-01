空軍軍官酒駕騎車自摔倒地 他這一摔連鐵飯碗工作也丟了

空軍戰術管制聯隊戰術管制聯隊李姓上尉管制官2年前凌晨酒後騎機車自摔，酒測值0.49毫克，被撤職停止任用3年，他不服提行政訴訟，認為處分侵害他服公職的權利，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

李擔任空軍戰管聯隊東部區域作戰管制中心上尉攔截管制官期間，2020年11月7日凌晨3時許在KTV飲酒餐敘後，騎機車行經嘉義市民生南路、垂楊路口，為閃避機車自摔倒地，警方到場測得酒測值0.49毫克，移送地檢署偵辦。

檢方處分李緩起訴，並需向公庫支付5萬元確定；空軍戰管聯隊召開懲罰評議會，決議李撤職並停止任用3年，空軍司令部也核定停役停止任用3年，李不服提行政訴訟。

李主張空軍撤職處分已經剝奪憲法保障他服公職的權利，且他是酒駕自摔，沒有造成其他人傷亡，肇事程度輕微，空軍未審酌違失情節輕重，違反比例原則。

李指出，他從軍以來屢屢被記功、嘉獎，因一時失慮酒駕肇事，空軍可以對他降階、降級、記過或罰薪，即可達到懲處目的，卻處分撤職，使他喪失請領退伍金的權利，實際上也難再申請復職，懲處過重。

北高行認為，軍官是部隊幹部，應崇法守紀，自當躬先表率，而軍風紀實施規定及懲罰基準表明定志願役軍官酒駕肇事，無論酒精濃度多寡，均處分撤職，才符合軍隊肩負作戰任務的特殊團體性質，縱使撤職足以影響李服公職的權利，也難認違反比例原則。

北高行指出，李雖經撤職，但在停止任用期限屆滿後，仍可以申請復職，並沒有完全剝奪服公職的權利，認為李主張沒有理由，判敗訴。