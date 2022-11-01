別躲了！逾百人作弊捧到鐵飯碗 檢廉再傳8舞弊仔到案

男子吳岱霖為首的舞弊集團，5年幫101人作弊捧到鐵飯碗，獲利至少上億元，高雄地檢署9月偵結，依詐欺罪起訴吳男等5人。涉嫌舞弊考生超過百名，檢方偵查時有20名考生到案坦承作弊，但仍有約80多名考生仍在職，想跟檢廉「對賭」不會被盯上，昨檢廉根據掌握的舞弊名單，帶回考上中鋼、中油、台電等8人到案，均坦承作弊考上，其餘考生檢廉擴大清查中。

檢廉調查，吳男過去就有曾協助國考生作弊，被判刑8個月紀錄，但他仍重操舊業，再組舞弊集團。吳男等人先要求作弊考生支付2萬元，購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後，再支付120萬元至150萬元尾款給集團。

考試當天，吳男等人另聘請解題學生，先進入考場應試，提早交卷後，將解答透過藍芽設備，播報至考生配戴的耳機裡。

去年10月12日、11月1日，廉、檢曾搜索關係人住處等地，今年1月4日第三波行動，搜索17處，傳喚涉案的林男等8名男女到案，其中吳姓主嫌在搜索時逃脫，最後仍被查緝到案。

檢廉偵訊時，根據在吳男等人住所查扣的隨身碟等考生名單，及部分考生等證詞，依詐欺罪起訴吳男、林男等5人。

吳男的舞弊集團至少幫101名考生考取國營事業，檢廉偵辦此案時，已有20名考生在檢方調查時，主動到案坦承作弊上榜，其中兩人參與作弊，但並未上榜，檢方考量20人認錯，要求書寫悔過書後，給予緩起訴處分，並視情節輕重，支付公庫5至10萬元處分金。

據了解，由於參與舞弊考試眾多，除了自首考生以外，仍有8、90名考生想要跟檢廉「對賭」，不願主動出面自首，仍在台電、中鋼、中油等各單位任職。

不過，昨天檢廉根據掌握作弊名單，帶回5名中油、2名台電、1名中鋼考生到案，據了解，8名參與舞弊考生坦承付錢請吳男協助考上國營事業，檢方複訊後請回。