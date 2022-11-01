快訊

豪雨狂炸！台鐵平溪線停駛到18時 7車站受影響

梨泰院悲劇再添1死！20多歲女重傷宣告不治 累計156死151傷

中山高汐止交流道「走山」 大量土石崩落阻塞出口車道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別躲了！逾百人作弊捧到鐵飯碗 檢廉再傳8舞弊仔到案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

男子吳岱霖為首的舞弊集團，5年幫101人作弊捧到鐵飯碗，獲利至少上億元，高雄地檢署9月偵結，依詐欺罪起訴吳男等5人。涉嫌舞弊考生超過百名，檢方偵查時有20名考生到案坦承作弊，但仍有約80多名考生仍在職，想跟檢廉「對賭」不會被盯上，昨檢廉根據掌握的舞弊名單，帶回考上中鋼中油台電等8人到案，均坦承作弊考上，其餘考生檢廉擴大清查中。

檢廉調查，吳男過去就有曾協助國考生作弊，被判刑8個月紀錄，但他仍重操舊業，再組舞弊集團。吳男等人先要求作弊考生支付2萬元，購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後，再支付120萬元至150萬元尾款給集團。

考試當天，吳男等人另聘請解題學生，先進入考場應試，提早交卷後，將解答透過藍芽設備，播報至考生配戴的耳機裡。

去年10月12日、11月1日，廉、檢曾搜索關係人住處等地，今年1月4日第三波行動，搜索17處，傳喚涉案的林男等8名男女到案，其中吳姓主嫌在搜索時逃脫，最後仍被查緝到案。

檢廉偵訊時，根據在吳男等人住所查扣的隨身碟等考生名單，及部分考生等證詞，依詐欺罪起訴吳男、林男等5人。

吳男的舞弊集團至少幫101名考生考取國營事業，檢廉偵辦此案時，已有20名考生在檢方調查時，主動到案坦承作弊上榜，其中兩人參與作弊，但並未上榜，檢方考量20人認錯，要求書寫悔過書後，給予緩起訴處分，並視情節輕重，支付公庫5至10萬元處分金。

據了解，由於參與舞弊考試眾多，除了自首考生以外，仍有8、90名考生想要跟檢廉「對賭」，不願主動出面自首，仍在台電、中鋼、中油等各單位任職。

不過，昨天檢廉根據掌握作弊名單，帶回5名中油、2名台電、1名中鋼考生到案，據了解，8名參與舞弊考生坦承付錢請吳男協助考上國營事業，檢方複訊後請回。

吳男等人的舞弊集團，檢廉偵辦已到收尾階段，仍有70名舞弊考生仍未到案，不過檢廉手中有掌握考生名單，正根據名單擴大清查中，也呼籲想跟檢方「對賭」的考生出來面對。

雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。記者張議晨／翻攝
雄檢偵辦國營事業考試電子舞弊集團，查扣手機等電子設備。記者張議晨／翻攝

中油 台電 詐欺 中鋼

延伸閱讀

台南藥腳命案…行凶車內採到血跡 1共犯到案

影／官員徹夜遭不正引導式訊問 林姿妙哽咽難過:心很痛

影／中油爆炸案居民餘怒未消 今起搭帳棚長期抗爭

中油大林廠副廠長鞠躬道歉 「無法保證以後不再事故」居民氣炸

相關新聞

「館長」拒賣瑕疵外套全退錢 向製衣商求償243萬逆轉勝

「惡名昭彰」公司負責人、「館長」陳之漢計畫銷售反光連帽外套，旭洋製衣實業簽約製作，但交貨期限前，旭洋稱上游廠商台灣微粒公...

復康司機是狼！撫摸親吻女病患胸部 塞錢稱「這是秘密不能說」

台中市政府社會局復康巴士許姓司機前年駕車載身心障礙女病患時，趁機撫摸、親吻女方胸部，犯後放1000元在女子皮包內，告知「...

無醫師照違法看診又免掛號費涉賄 新黨議員候選人聲押

新黨籍新北市平地原住民議員候選人林霈宸因涉嫌違反選罷法、醫師法等，昨天被新北地檢署指揮調查局搜索競選辦公室、住處等處並帶...

6月大男嬰受猛烈撞擊顱內出血亡 保母關3年半再賠父母200萬元

保母覃燕屏（原名覃燕蘋）4年前照顧6個月大男嬰，讓男嬰左額受到強力撞擊，導致顱內出血等致死，一審重判9年徒刑，二審改依過...

影／不滿被指中華論文抄襲 林耕仁硬起來提告綠營這3人

國民黨新竹市長候選人林耕仁不滿中華大學碩士論文被民進黨人士指控抄襲，因校方日前作出抄襲不成立認定，林耕仁今天在律師張耀宇...

空軍軍官酒駕騎車自摔倒地 他這一摔連鐵飯碗工作也丟了

空軍戰術管制聯隊戰術管制聯隊李姓上尉管制官2年前凌晨酒後騎機車自摔，酒測值0.49毫克，被撤職停止任用3年，他不服提行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。