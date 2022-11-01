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陸船「華益9號」越界抽砂9船員認罪唯獨船長不認 裁定10人延押

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

大陸籍抽砂船「華益9號」，越界非法抽取海砂約300公噸，船長及船員被10人捕並查扣船隻，遭檢方起訴，移審後法院裁定羈押禁見，日前準備程序庭，9名船員坦承犯行進行認罪協商，唯獨船長仍不認罪；考量10人都是大陸籍，在台無固定居所，有逃亡串證之虞，法院裁定今起，延長羈押2個月，禁止接見、通信。

起訴書指出，46歲陳姓船長駕駛「華益9號」抽砂船，搭載9名船員，4月25日，自福建省漳州市詔安縣某港口出發，26日4、5時許，抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，非法抽取海砂約300公噸；當天遭海巡艦隊分署登檢逮捕，將300公噸的海砂，回填於原海域，查扣抽砂船駛回茄萣區興達港靠泊。

檢方偵結後，將10人依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法起訴，移審地院，因台灣均無住所，且有逃亡及串證之虞，法院裁定羈押。

移審法院首次延押庭，船長及船員聲請解除禁止接見、通信處分；認為訊問、拍照蒐證完畢，船舶也被查扣，且無法與家人聯繫，禁見有極大精神壓迫，沒禁見的必要。

但法院認為，10人供述不一，對案情也是避重就輕，有勾串證人之嫌，在台灣無固定居所，足認有逃亡之虞，將聲請駁回，裁定續押。

直到10月25日召開準備程序庭，9人坦承犯行，與公訴檢察官進行認罪協商，願受有期徒刑1年的宣告，緩刑期間2年，9人同意在今年底前驅逐出境的保安處分，視為緩刑執行完畢，僅船長陳男未坦承犯行。

法院審酌船長及船員都是大陸籍，在台灣無固定居所，有逃亡，互相勾串證詞之虞，無法命具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，認現階段仍有羈押必要，裁定今年11月1日起，延長羈押2個月，禁止接見、通信。

大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／翻攝
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／攝影
大陸籍抽砂船「華益9號」，越界到我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，遭海巡查扣。記者陳弘逸／攝影

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