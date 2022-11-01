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補教名師假冒律師接案遭輔大開除 官司想上訴卻沒請律師結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

就讀輔仁大學法律系博士班、在補習班任教的男子張簡復中，沒有律師資格卻多次收費替民眾訴訟，法院依詐欺等罪判刑確定，輔大召開學生獎懲委員會決議開除學籍，他不服提行政訴訟，法院今年6月判敗訴；他不服提上訴，卻因未依法委請律師，台北高等行政法院裁定駁回訴訟，可抗告。

張簡復中原是輔大法律系博士班3年級學生，但他2014年至2017年間明知自己沒有律師資格，卻多次假冒律師替不知情的民眾辦理訴訟、收取費用，高雄高分院依詐欺取財、行使變造特種文書罪判他2年10月徒刑，得易科罰金定讞。

輔大2020年7月召開學生獎懲委員會，認為張簡復中觸犯刑事法律判決有罪確定，且情節重大，決議開除學籍；張簡復中不服申訴、訴願均被駁回，他提行政訴訟認為輔大撤銷學籍違反一行為不二罰原則，已屬違法。

張簡復中指出，他在刑事訴訟中坦承犯行，獲法官原諒，判決易科罰金的機會，而他糖尿病中風，同學也在他臉書留言鼓勵，甚至博士班指導教授多次督促他完成論文，並未因他犯錯而放棄；輔大開除他的學籍，侵害他受教育的權利。

北高行指出，張簡復中2016年沒有律師資格卻執行律師業務，被法院判1年徒刑，緩刑2年確定，而他再犯同樣犯行，被法院判有罪定讞，輔大學生獎懲委員會考量他未思改過，一再作出不當行徑，決議開除學籍，並無違法或失當。

張簡復中不服判決提上訴，但起初未繳納裁判費、委任律師，經法院裁定要求他補繳、補正後，雖他8月25日補繳上訴裁判費，仍逾期未補正律師委任狀等，也沒有聲請最高行政法院選任律師為訴訟代理人，上訴不合法，北高行裁定駁回他的上訴。

就讀輔仁大學法律系博士班、在補習班任教的男子張簡復中，沒有律師資格卻多次收費替民眾訴訟，法院依詐欺等罪判刑確定，輔大召開學生獎懲委員會決議開除學籍，他不服提行政訴訟，法院今年6月判敗訴；他不服提上訴，卻因未依法委請律師，台北高等行政法院裁定駁回訴訟，可抗告。 示意圖／ingimage
就讀輔仁大學法律系博士班、在補習班任教的男子張簡復中，沒有律師資格卻多次收費替民眾訴訟，法院依詐欺等罪判刑確定，輔大召開學生獎懲委員會決議開除學籍，他不服提行政訴訟，法院今年6月判敗訴；他不服提上訴，卻因未依法委請律師，台北高等行政法院裁定駁回訴訟，可抗告。 示意圖／ingimage

律師 裁判 詐欺 輔仁大學

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