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「館長」拒賣瑕疵外套全退錢 向製衣商求償243萬逆轉勝

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「惡名昭彰」公司負責人、「館長陳之漢計畫銷售反光連帽外套，旭洋製衣實業簽約製作，但交貨期限前，旭洋稱上游廠商台灣微粒公司給的反光布料品質未達標，沒法如期給貨。眼見出不了貨，陳之漢在臉書粉絲專頁宣布退款給消費者，他不甘損失243萬元，請求損害賠償，但一審吞敗，台灣高等法院昨逆轉改判旭洋製衣如數賠償。

陳之漢2020年間在粉絲專頁開放消費者預購反光連帽外套，預購數量包括成人款1648件、孩童款27件，預定同年9月7日出貨。陳說，多次催請旭洋製衣依約交貨，也給時間修補提出無瑕疵的外套，旭洋曾表示願先提出約20件，但這幾件仍有瑕疵，因此沒收。陳認為旭洋無法給付約定品質的反光連帽外套，台灣微粒公司則表明不願修補，因此提告求償。

旭洋製衣表示，2020年2月19日向台灣微粒訂購黑色、銀色反光布料各10碼，並租借台灣微粒以反光布料製作的外套樣品，陳之漢確認品質後認為符合需求，便表示願意合作，由陳以預購的方式銷售。因2020年7月17日拿到台灣微粒提供的反光布料後，發現整批原料有不規則的輪胎痕跡、龜裂、色差及汙漬，隨即向台灣微粒反應，台灣微粒將反光布料用挑片、補片的方式補正瑕疵，但修補數次後瑕疵仍存在，台灣微粒表示不願意再修補，如需無瑕疵反光布料原料，需重新下訂。

旭洋製衣說，迫於無奈，只好於同年8月7日再度訂購93萬元的反光布料，8月17日、18日分別匯款訂金及裁片費用68萬元給台灣微粒公司，但台灣微粒公司沒交貨。旭洋抗辯縱然先前製作的外套不符契約，也難認有不能補正可能。

本件參加人為台灣微粒公司，它稱原料無瑕疵，色差、光澤等問題是因為反光膜由玻璃珠製成，玻璃珠因為珠球弧度曲面弧度不同，導致呈現不同光澤，布料上有些許紋路也是正常現象，報價時就有說明。

新北地方法院認為，旭洋製衣既未給付外套，應視外套的瑕疵得否補正，適用給付不能或給付遲延相關規定，陳之漢主張不完全給付而求償243萬元無理，因此駁回。

陳之漢不服，上訴高院。高院認為，旭洋製衣交付的20件外套有瑕疵，不具備雙方約定的品質，陳之漢可以拒絕受領，旭洋沒有在期限內交貨，又迄未提出給付，應負給付遲延責任。因陳已經所收的款項退還給消費者，就算旭洋再交付沒有瑕疵的外套，對陳也沒有利益，旭洋必須賠償陳無法銷售外套而喪失的243萬預期利益。

「惡名昭彰」公司負責人陳之漢原預計銷售反光連帽外套，但旭洋製衣實業卻無法如期交貨，陳依民法第227條準用第226條第1項給付不能的法律規定請求賠償243萬元，但一審敗訴。陳上訴，台灣高等法院昨改判旭洋製衣須如數賠償。圖／聯合報系資料照
「惡名昭彰」公司負責人陳之漢原預計銷售反光連帽外套，但旭洋製衣實業卻無法如期交貨，陳依民法第227條準用第226條第1項給付不能的法律規定請求賠償243萬元，但一審敗訴。陳上訴，台灣高等法院昨改判旭洋製衣須如數賠償。圖／聯合報系資料照

陳之漢 台灣高等法院 新北 館長

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