遭瞎扯捲入炒股、運毒案 顏清標告這2人求償百萬結果出爐

大甲鎮瀾宮董事長顏清標不滿遭誣指炒股、捲入運毒案，向刑事局報案處理，事後發現是昇鴻建設前股東張宸嘉和前董事長黃苡峻有投資糾紛，找友人黃國津撰寫文章爆料黃苡峻吸毒外，也指顏清標炒股、和運毒案有關；顏清標提民事訴訟要求張宸嘉、黃國津連帶賠償100萬元，台北地方法院今判張宸嘉、黃國津應連帶賠償10萬元，可上訴。

黃國津2015年在基隆駕駛向張宸嘉借來的BＭＷ轎車，找友人朝自己手臂開槍，營造張宸嘉被尋仇卻是自己遭人誤擊的「自導自演」槍擊案，被法院判刑定讞，目前在監執行中。

顏清標提告主張，黃國津2016年6月29日在部落格發表文章，不實指控他炒股、與運毒案有關聯，再由張宸嘉在臉書粉絲專頁張貼文章連結，再指他的家族涉入單井炒股案、126億沖繩遊艇運毒案，毀損他的名譽。

刑事部分，張宸嘉被依偽造文書、加重誹謗罪，應執行1年徒刑，得易科罰金；黃國津判刑4月，得易科罰金定讞。

民事部分，顏清標向張宸嘉、黃國津連帶求償100萬元，並要求在聯合報等三大報頭版刊登判決書主文；張宸嘉反駁，文章是由黃國津撰寫，此案和他無關，他沒有授權黃國津寫有關顏清標的文章，自己也沒有轉貼相關文章。黃國津則表示，文章確實是他撰寫的，但顏清標請求賠償已罹於時效。