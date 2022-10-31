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與警合作逮竊嫌 男動手打賊判賠萬元醫療撫慰金

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投陳姓車主因汽車遭竊，與警方及另名陳姓男子，3人警民合作，順利將逮捕張姓竊嫌，張嫌因此受傷，向協助警方的2名陳男求償，南投法院經查發現，陳姓車主有動手毆打張男，判決他賠償1萬469元，另名陳男僅壓制，判決免賠。

判決書指出，陳姓車主因汽車被偷，向警方報案後，查出住在他家附近的一名張姓男子涉嫌重大，但張男犯案後不見蹤影，警方研判張男仍可能返回住處，提醒車主注意，若有發現張嫌就報警，以利追捕，果然在去年9月底傍晚遇見張嫌。

陳姓車主當下報警，員警獲報到場，張嫌看見警方後企圖開車逃逸，因現場僅1名員警，陳姓車主也協助圍捕，以機車擋路，張嫌撞倒機車後下車逃跑，一名陳姓男子聽到車主大喊「抓賊」，也熱心協助追捕，且順利逮到張嫌將其壓制在地。

陳姓車主見張嫌被逮，怒嗆「我的車你在偷什麼」，還手腳並用毆打了張嫌數下，警方到場後將張嫌上銬，結束這場警民圍捕行動。未料，張嫌事後驗傷，向2名陳男強壓且毆打他，造成其第五腰椎弓骨折、左手無名指挫傷，提告民事求償。

張姓竊嫌根據就醫的驗傷單、醫療費及搭計乘車就醫車資等單據，向南投地方法院民事提告，要求陳姓車主和壓制他的陳姓男子賠償他，精神撫慰金29萬2298元及醫療交通費1萬2347元，合計30萬6998元。

南投地院法官認為，陳男協助逮人時是單純壓制行為，尚在法令所屬的合法行為，是原告欲掙脫才在拉扯間受傷，因此判決免賠；但陳姓車主有踹打被告數下，已逾逮捕必要程度，而依張男傷況及雙方身分資力，判決陳姓車主賠償1萬469元。

警方逮人示意圖。圖／本報資料照片
警方逮人示意圖。圖／本報資料照片

車主 南投 骨折

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