影／坑頑皮世界750萬買長頸鹿、犀牛 前主播李天怡開庭否認犯罪

三立電視前主播李天怡被控接受「頑皮世界」委託，協助進口長頸鹿、犀牛等非洲野生動物，和丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達聯手哄抬價格，從中獲利約750萬元，檢方依背信罪嫌起訴；台北地方法院今開庭，李天怡表示自己不是頑皮世界員工，也沒有接受委託，否認犯背信罪。

法官林孟皇庭初問及李天怡等人限制出境、出海的期限將至，對於延長與否有無意見？李天怡指出，她的小孩皆還在唸書，父母和婆婆皆80至98歲高齡，她身兼照顧家庭的責任，不可能離開家人去海外，海外帳戶也沒有資金往來，且她所有資產都在台灣，希望法院解除限制出境，因她未來也會有海外的工作機會。

郭人杰表示，他已經辭職原先在大陸的工作，但有需要去交接，即使解除限制出境後，他已經8個月沒有出境，仍留在台灣配合法院開庭，完全尊重法律程序，不可能逃亡；李吳達則說，從檢調搜索開始，他主動配合提供文件、資料，自己雖是澳洲台商會長，但2018年起已回台定居。

李天怡庭上否認犯罪，她表示自己從頭到尾不是頑皮世界的員工，也沒有接受頑皮世界的委託，我是新聞專業，買賣動物不是她的專業，她也沒有應允頑皮世界從事動物買賣，她對於交易案也沒有裁量權，頂多只有轉達資訊，最後決定也不是她能處理的。

郭人杰表示，他否認犯罪，從一開始交易，他一直都認真執行專案，每個重要時間點都有提醒股東，也有會議記錄、專案紀錄可提供給法院，交易期間和頑皮世界共簽署6分合約，「怎麼會是背信，我非常不能理解，盼法院還我清白」。

李吳達則說，本案是一個正常的國際貿易交易，他確認報價很合理，原有的供應商有數十家、價格差異很大，且動物買賣不如iPhone等可大量生產的產品報價，頑皮世界是有經驗的生意人，不是一般百姓，一定會考量實際風險、利潤後才簽約，他否認背信罪嫌。