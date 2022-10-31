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切割香蕉水空鐵桶爆炸 工人爆頭亡雇主判刑6月
台中市賴姓男子是機械設備維修業者，前年間將一個曾裝過香蕉水的空鐵桶，交給彭姓員工以電漿切割機切割，未料卻引爆桶內殘存的香蕉水後爆炸，擊中彭頭部身亡，二審仍依過失致死罪，判刑6月，得易科。
判決指出，台中市賴姓男子是一家機械設備修業者，前年10月26日上午8許，賴與彭姓員工在彰化縣的倉庫內，進行挖土機機械設備配件維修、安裝作業，以及白鐵板維修，因白鐵板維修會產生白鐵廢料，所以先需準備容器，盛裝白鐵廢料。
賴男在案發時將一個曾裝過香蕉水的空鐵桶，交給彭姓員工以變頻式空氣電漿切割機，進行鐵桶切割作業，以將鐵桶作為容器盛裝白鐵廢料，但賴男身為雇主，應該要注意防止爆炸性或發火性等物質引起的危害，為確保勞工安全，應事先清除鐵桶內物質，確認無危險之虞。
賴男卻疏於注意，將仍殘留香蕉水的空鐵桶交付給彭男切割，導致切割時產生的火花，引爆桶內殘留的香蕉水，接著鐵桶擊中彭頭部，彭傷重不治身亡。
全案一審時，認定賴男違反職業安全衛生法、過失致死罪，判刑6月，得易科罰金，檢方認量刑過輕，且賴男未與家屬達成和解，沒有悔意上訴。
二審認定，被害人已從賴男領到190萬餘元，另外在二審審理時，又願意提供60萬元與家屬和解，顯見賴男有彌補過錯的想法，只因被害人家屬無法接受，才導致雙方無法達成和解或調解，賴男沒有推諉自己應負責任，檢方上訴指稱犯後態度不佳，要求加重其刑，沒有理由，駁回上訴，維持一審原判。
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